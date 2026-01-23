Il Canada escluso dal Consiglio di pace per Gaza voluto da Trump

Recentemente, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso una decisione controversa: ha escluso il Canada dal Consiglio di pace per Gaza. Questa scelta è stata comunicata dopo che il primo ministro canadese, Mark Carney, ha ribadito l’importanza dell’indipendenza del suo paese rispetto alle pressioni americane.

Il Consiglio di pace: obiettivi e modalità di partecipazione

Il Consiglio di pace, come delineato nella sua carta istitutiva, si propone di promuovere la stabilità e garantire una governance legittima nelle aree colpite da conflitti, in particolare a Gaza. Tuttavia, il documento di otto pagine ha suscitato preoccupazioni, in quanto sembra superare i confini della Striscia di Gaza per affrontare questioni più ampie legate ai conflitti globali.

Reazioni internazionali

La Francia, tramite fonti vicine al presidente Emmanuel Macron, ha espresso scetticismo nei confronti di questa iniziativa. Secondo Parigi, l’iniziativa solleva interrogativi importanti riguardo al rispetto dei principi delle Nazioni Unite e alla loro struttura. Gli esperti francesi avvertono che non è possibile mettere in discussione le fondamenta del multilateralismo.

Le condizioni di adesione al Consiglio di pace

Per entrare a far parte del Consiglio, i paesi devono contribuire con oltre un miliardo di dollari nel primo anno per ottenere un seggio permanente. Tuttavia, esistono anche posti non permanenti, con un mandato di rotazione di tre anni. Questa struttura ha attirato critiche, poiché sembra favorire solo i paesi più ricchi, escludendo voci importanti che potrebbero contribuire a una pace duratura.

Il Canada e il suo rifiuto di pagare

Il governo canadese ha chiarito che, nonostante l’intenzione di unirsi al Consiglio di pace, non intende versare il miliardo di dollari richiesto per un seggio permanente. Carney ha sottolineato che è fondamentale avere una voce nel processo, anche se ciò significa non pagare per il proprio posto. Questo approccio riflette un tentativo di mantenere l’integrità della diplomazia canadese, cercando di influenzare le decisioni dall’interno.

Le implicazioni per il conflitto a Gaza

L’inclusione o l’esclusione di paesi nel Consiglio di pace potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro della Striscia di Gaza. Critiche sono giunte anche da Israele, che ha messo in dubbio la partecipazione di stati come la Turchia e il Qatar, considerati non affidabili. Il governo israeliano ha chiesto chiarimenti riguardo alle decisioni che coinvolgono la sua sicurezza e la stabilità della regione.

Un futuro incerto per il Consiglio di pace

Con queste tensioni diplomatiche in gioco, il futuro del Consiglio di pace rimane incerto. Se da un lato Trump ha cercato di costruire una nuova piattaforma per la risoluzione dei conflitti, dall’altro le reazioni di paesi chiave come Canada e Francia suggeriscono che la strada verso una pace duratura è ancora lunga e piena di ostacoli.