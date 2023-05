Il caso del neonato trovato morto, la madre confessa: "L'ho buttato giù dal balcone"

Tutto è accaduto nei pochi minuti di udienza presso il tribunale di Bristol per il terribile caso di un neonato trovato morto nel Regno Unito la cui madre confessa: “L’ho buttato giù dal balcone”. La 34enne Sarah Jayne Barron si è dichiarata colpevole davanti ad una corte per un’accusa di infanticidio. La donna ha confessato: è stata lei ad uccidere figlio, quando non aveva ancora un anno di vita.

La madre confessa sul neonato morto

I fatti sono del 12 dicembre 2020 quando la polizia venne chiamata a Weston-super-Mare, nel Somerset. In quel frangente il cadavere di un neonato era stato trovato nel giardino di una abitazione privata. La polizia avviò le indagini che indicarono la mamma come colei che lo aveva lanciato dal balcone della loro abitazione almeno quattro giorni prima del rinvenimento del corpo. E il motivo? “Non si era completamente ripresa dagli effetti del parto”. La donna aveva in un primo momento negato l’accusa di omicidio, ma ha ammesso infine l’infanticidio quando è stata nuovamente chiamata in giudizio. L’avvocato difensore della 34enne, Charles Row KC, ha chiesto l’aggiornamento del caso per la preparazione di una perizia psichiatrica.

La donna è uscita su cauzione: sentenza a luglio

Attenzione: Sarah è stata rilasciata su cauzione fino alla sentenza prevista per il 14 luglio. E la polizia di Avon e Somerset ha chiarito che nella legge del Regno Unito si definisce reato di infanticidio quello in cui “una donna, con un atto o un’omissione intenzionale, provoca la morte del figlio (di età inferiore ai 12 mesi), mentre la sua mente è ancora disturbata a causa degli effetti del parto”. L’ufficiale investigativo Gary Haskins ha dichiarato: “Questo è un caso tragico e profondamente sconvolgente, e sappiamo che ha avuto un profondo impatto sulla comunità locale in cui è avvenuto l’incidente”.