Il Celta Vigo sorprende il Real Madrid con una vittoria esterna per 2-0

Una giornata da dimenticare per il Real Madrid, che ha subito una sconfitta inaspettata contro il Celta Vigo, chiudendo la partita con soli nove giocatori. La sfida, disputata al Bernabeu, ha visto gli ospiti prevalere con un punteggio di 2-0, grazie a una prestazione eccezionale del subentrato Williot Swedberg, che ha segnato entrambi i gol.

La partita è iniziata con il Real Madrid che cercava di mantenere il suo record perfetto in casa, avendo vinto tutte le sei partite precedenti in campionato. Tuttavia, il Celta Vigo ha mostrato un’ottima organizzazione difensiva, rendendo difficile per i blancos trovare spazi per i loro attaccanti di punta, come Kylian Mbappé e Vinicius Junior.

Il primo tempo e le difficoltà del Real

Nel corso della prima frazione, il Celta Vigo ha messo in mostra una solida prestazione difensiva. Il portiere Ionut Radu ha effettuato alcune parate cruciali, tra cui un colpo di testa di Jude Bellingham e un tiro di Arda Güler dalla distanza. Nonostante gli sforzi, il Real Madrid non è riuscito a concretizzare le sue occasioni, con Güler che ha sprecato la migliore opportunità inviando il pallone a lato dopo un assist di Mbappé.

Le sostituzioni e il primo gol

Poco dopo l’inizio del secondo tempo, il Celta Vigo ha trovato il vantaggio. Bryan Zaragoza ha crossato dalla sinistra e Swedberg ha realizzato un fantastico colpo di tacco, superando il portiere Thibaut Courtois. Il gol ha scosso il Real Madrid, che ha iniziato a perdere la calma in campo, con Bellingham costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio.

Le espulsioni e la resa finale

La situazione per i blancos è peggiorata quando Fran Garcia ha ricevuto due cartellini gialli in rapida successione, lasciando la squadra in dieci uomini. Nonostante le difficoltà, il Real Madrid ha continuato a cercare il pareggio, ma la mancanza di lucidità ha portato a ulteriori problemi. Carreras, subentrato in difesa, è stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro, lasciando i blancos in nove.

La chiusura del match

Con il Real Madrid in evidente confusione, Swedberg ha colto l’occasione per siglare il suo secondo gol in pieno recupero, superando Courtois e chiudendo la partita sul 2-0. Questa vittoria ha permesso al Celta Vigo di risalire in classifica, mentre il Real Madrid ha visto interrompersi il suo cammino di successi casalinghi.

Al termine della partita, il capitano del Celta Vigo, Borja Iglesias, ha elogiato la resilienza della sua squadra, sottolineando quanto sia difficile affrontare una formazione con tanta qualità. D’altro canto, l’allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, ha espresso la sua delusione per la prestazione della squadra e per le decisioni arbitrali, affermando che la squadra deve reagire rapidamente per affrontare le prossime sfide.