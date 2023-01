Il centro massaggi che offre sesso a pagamento: 10mila euro di multa alla titolare e i casi simili avvenuti a Milano e in un appartamento di Trento

Il centro massaggi che offre sesso a pagamento: 10mila euro di multa alla titolare, la polizia l’ha inflitta a quello situato in un appartamento di via Giacosa a Cinisello Balsamo.

Si trattava di un centro clandestino e gli agenti di polizia hanno scovato una serie di irregolarità e finalità “secondarie” nell’hinterland di Milano. Da quanto si apprende la titolare è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione e rischia fino a 6 anni di carcere.

Centro massaggi offre sesso a pagamento

La multa da 10mila euro per violazioni a livello igienico e per la mancanza della licenza professionale sarebbe quindi solo la punta dell’iceberg.

Fanpage ricorda che quello del centro di via Gacosa è un caso che ricorda abbastanza da vicino quello simile di via Bligny a Milano, nel marzo scorso. In quel caso i clienti interrogati dalle forze dell’ordine, avevano confermato che il prezzo era comprensivo.

Il caso omologo avvenuto a Trento

Di cosa? Non solo delle prestazioni “statutarie” ma anche di un rapporto sessuale. E un ennesimo caso c’era stato qualche giorno fa a Trento, dove dietro denuncia di una delle ragazze era scattato un altro blitz della polizia di stato con chiusura e richiesta di esercizio di azione penale alla Procura competente.