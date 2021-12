Il Ceo di una grande società di mutui ha licenziato 900 persone con un webinar su zoom

"Se sei in questa chiamata fai parte dello sfortunato gruppo che sta per essere licenziato" Polemiche per l'incredibile webinar su zoom

“Se sei in questa chiamata fai parte dello sfortunato gruppo che sta per essre licenziato”. Con queste parole, 900 lavoratori hanno saputo del loro imminente licenziamento tramite un webinar su zoom

Vishal Garg e il webinar su zoom

Il tuo impiego qui è terminato con effetto immediato”. Questa la discutibile modalità scelta dal Ceo Vishal Garg di Better.com – società di mutui online – per comunicare a 900 dei suoi dipendenti l’imminente licenziamento.

Licenziato il 9% dei lavoratori con un webinar su zoom

La comunicazione infatti, che ha riguardato circa il 9% della forza lavoro dell’azienda, è avvenuta tramite un webinar su zoom .

Questa è la seconda volta nella mia carriera che mi tocca licenziare qualcuno – avrebbe continuato Garg – e l’ultima volta che l’ho fatto, ho pianto”.

Anche se c’è chi parla di telefonata fredda e sbrigativa.

Il webinar su zoom visionato da CNN Businnes

A renderlo noto la CNN Businnes che ha visionato il webinar e diffuso la notizia. “Mandare via qualcuno è straziante, soprattutto in questo periodo dell’anno, però una forza lavoro ridotta e concentrata insieme ci permette giocare all’attacco di entrare in modo più competitivo nel mercato in radicale evoluzione” ha dichiarato il Direttore Finanziario Kevin Ryan sempre alla CNN Businnes, cercando di porre forre alle inevitabili polemiche che ne sono scaturite.