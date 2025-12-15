Il College of Europe Cerca un Nuovo Rettore: Addio a Federica Mogherini

Il College of Europe è in cerca di un nuovo rettore per rinvigorire la sua reputazione e superare le recenti controversie.

Il College of Europe ha annunciato l’apertura di una posizione per un nuovo rettore, a seguito delle dimissioni di Federica Mogherini, che ha lasciato il suo incarico in un contesto di polemiche e scandali. Questo prestigioso istituto, noto per formare funzionari della Unione Europea, cerca un leader in grado di rispettare alti standard etici e accademici.

Le candidature sono aperte fino al 2 marzo, con l’obiettivo di avere il nuovo rettore operativo a partire da. Questa transizione è vista come un’opportunità per il College di rafforzare la propria reputazione e garantire una governance trasparente e competente.

Requisiti per la candidatura

Secondo l’annuncio ufficiale, i candidati ideali devono essere cittadini europei e possedere un forte background accademico, insieme a un’adeguata esperienza gestionale. È fondamentale che i candidati siano fluenti in inglese e francese, lingue ufficiali del College. Le responsabilità del rettore includeranno sia aspetti accademici che amministrativi, garantendo che l’istituzione operi secondo le migliori pratiche.

Le sfide dell’elezione

L’elezione del nuovo rettore non sarà priva di sfide. Infatti, la selezione precedente di Mogherini è stata caratterizzata da controversie, compresi i timori legati a favoritismi e questioni di idoneità. La sua nomina, avvenuta nonostante una scadenza superata, ha sollevato interrogativi sulla trasparenza del processo.

Le ragioni delle dimissioni di Mogherini

Mogherini è stata costretta a dimettersi dopo essere stata coinvolta in un’inchiesta su presunti atti di corruzione e frode legati a un programma di formazione per giovani diplomatici finanziato dall’Unione Europea. L’inchiesta ha messo in luce legami problematici tra il College of Europe e il servizio esterno dell’UE, il Servizio europeo per l’azione esterna (EEAS), che ha appaltato un progetto alla scuola.

Implicazioni delle dimissioni

Le dimissioni di Mogherini hanno portato a una crisi di fiducia all’interno del College e tra i suoi partner. La sua gestione dell’Accademia diplomatica, di cui era direttrice oltre che rettore, è ora sotto scrutinio, e le autorità stanno esaminando tutti i contratti stipulati dal College, inclusi quelli con Telekom Serbia.

Il futuro del College of Europe

Mentre il College di Bruges si prepara a questa nuova fase, ci si aspetta che il nuovo rettore possa riportare stabilità e credibilità all’istituzione. Con la nomina di Ewa Ośniecka-Tamecka come rettore ad interim, l’istituto spera di gestire la transizione in modo efficace e trasparente.

La posizione di rettore ha una durata di cinque anni, rinnovabile una volta, e il nuovo leader dovrà riferire direttamente a Herman Van Rompuy, ex presidente del Consiglio europeo e attuale presidente del consiglio di amministrazione del College.

Il futuro del College of Europe dipenderà dalla capacità del nuovo rettore di affrontare le sfide esistenti e di costruire un ambiente di apprendimento che promuova l’integrità e l’eccellenza accademica. Si auspica che questo processo di selezione possa essere meno controverso rispetto al passato e che si possa finalmente voltare pagina.