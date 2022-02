Il Comune di Torino contro il Tribunale che nega il doppio cognome ad un bambino figlio di due madri

Il Tribunale nega il doppio cognome al figlio di due madri e il Comune di Torino si costituisce in giudizio in appello. L'udienza il 18 febbraio.

Il Comune di Torino, guidato dal sindaco Stefano Lo Russo del Partito Democratico, si è costituito in giudizio in appello per contrastare la decisione presa dal Tribunale cittadino di negare il doppio cognome al figlio di due madri. La motivazione data al dineigo sarebbe stata basata sulla presentazione di un atto amministrativo giudicato illegittimo.

Negano il doppio cognome al figlio di due madri, il Comune di Torino non ci sta

La questione su cui il sindaco Lo Russo e la sua giunta pongono l’accento è prettamente poltica sottolineando come l’assenza di norme chiare in tal senso comporti spesso delle situazioni discriminatorie per i figli delle coppie omogenitoriali.

Negato doppio cognome a due madri: il Comune di Torino contro il Tribunale

“Il Parlamento legiferi – ha riferito Lo Russo all’Ansa – non è da Paese civile scaricare un diritto sulle decisioni di sindaci e tribunali, questo produce differenze e discriminazioni. Il quadro normativo è in ritardo rispetto alla società”. “Non condividiamo per nulla l’impostazione che i tribunali stanno iniziando a dare – ha aggiunto il primo cittadino torinese – noi rivendichiamo con forza e determinazione la posizione della Città che non è solo politicamente netta e chiara ma lo è anche dal punto di vista delle legittimità amministrativa”.

Negato a due madri il doppio cognome: l’iniziativa del Comune di Torino

Un Paese in forte ritardo per Lo Russo, che accusa anche il Parlamento di eccessiva prigrizia su questi temi sollecitandone dunque l’attività. L’udienza del caso delle due madri cui è stato negato di poter dare al proprio figlio un doppio cognome è stata intanto fissata per il prossimo 18 febbraio.