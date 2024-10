La famiglia di Liam Payne rompe il silenzio dopo la tragica morte del giovane 31enne, ex membro degli One Direction.

Liam Payne è cresciuto a Wolverhampton insieme alla madre Karen, il padre Geoff e le sorelle maggiori Nicola e Ruth. In un breve comunicato, riportato dalla BBC, la famiglia ha espresso il suo dolore:

“Siamo devastati. Liam vivrà per sempre nei nostri cuori e lo ricorderemo per la sua anima gentile, divertente e coraggiosa. Ci stiamo sostenendo l’un l’altro nel miglior modo possibile come famiglia e chiediamo privacy e spazio in questo terribile momento”.