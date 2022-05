Il Concorso ippico di Piazza di Siena torna a Villa Borghese

Roma, 17 mag. (askanews) – Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese – il polmone verde d’Europa – ospita dal 25 al 29 maggio lo storico Concorso ippico internazionale “Piazza di Siena” – Master Fratelli d’Inzeo 2022: edizione numero 89 per la manifestazione che nel 1922fu disputato proprio nel cuore di Villa Borghese. Da sempre in prima linea per la tutela del patrimonio ambientale e la valorizzazione del verde cittadino.

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma: “Un evento di livello internazionale, in una cornice senza uguali, pronta ad accogliere giornate di grande sport, che porterà turismo di qualità in questa città.

Siamo soddisfatti anche del taglio con forte attenzione ai temi dell’ambiente e dell’innovazione”.

Marco Di Paola, presidente della Fise: “Avere l’occasione di avere questo palcoscenico di piazza di Siena dentro a Villa Borghese è un’occasione imperdibile e strepitosa sia per fare sport equestre ad altissimo livello che per promuovere lo sport equestre sia per far conoscere al mondo questa città meravigliosa farla riapprezzare da tutto il turismo mondiale”.

Giovanni Malagò, Presidente Coni: “Mi pare che tutti gli eventi certifichino il sold out, anche partite meno di cartello nel calcio così come il tennis. Tutte le competizioni di pallavolo e basket, dappertutto la gente ha voglia di uscire e ha voglia di vedere sport. Ci sono tutti gli ingredienti. La gente è affamata di questo”.