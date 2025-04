Il recente verdetto del Consiglio di Stato cambia le regole del gioco per gli affitti brevi in Italia.

Una sentenza storica per i proprietari

Il recente intervento del Consiglio di Stato ha segnato una svolta significativa nel panorama degli affitti brevi in Italia. Accogliendo il ricorso di un cittadino, il Consiglio ha annullato la decisione del TAR della Lombardia, stabilendo che i proprietari hanno il diritto di affittare i loro immobili per brevi periodi senza doverli registrare come strutture ricettive.

Questo verdetto, che ha valore su tutto il territorio nazionale, rappresenta una vittoria per molti proprietari che si erano trovati a dover affrontare regolamenti restrittivi imposti da diverse amministrazioni locali.

Le implicazioni del verdetto

Il regolamento sugli affitti brevi era stato adottato da molte città italiane, tra cui Venezia, Firenze e Milano, come risposta all’overtourism e alle problematiche legate agli affitti. Tuttavia, con questa nuova sentenza, i comuni dovranno rivedere le loro politiche. Sebbene il regolamento rimanga formalmente in vigore, i proprietari non saranno più costretti a sottostare a requisiti che li obbligavano a trattare i loro appartamenti come strutture ricettive. Questo cambiamento potrebbe incentivare un aumento degli affitti brevi, con potenziali ripercussioni sul mercato immobiliare e sul turismo.

Le reazioni del settore

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, i proprietari e gli investitori immobiliari hanno accolto con favore la decisione, vedendola come un’opportunità per massimizzare i loro guadagni. Dall’altro, le associazioni di categoria e i residenti delle città turistiche temono che un aumento degli affitti brevi possa aggravare la crisi abitativa e l’overtourism. Le amministrazioni locali dovranno ora trovare un equilibrio tra le esigenze dei proprietari e quelle dei residenti, garantendo che gli appartamenti siano idonei all’abitazione e non contribuiscano a una maggiore pressione sul mercato immobiliare.