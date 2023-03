Il corpo di Raffaele Lioce è stato trovato da un operaio: "Su di lui indumenti, giornali e altri rifiuti"

L'ordine di sgombero dell'appartamento di Raffaele Lioce era arrivato in seguito all'appello dei condomini, che vedevano uscire dalla casa topi e insetti.

Il corpo senza vita di Raffaele Lioce, 80enne di Foggia accumulatore seriale, è stato ritrovato da un operaio, che a Chi l’ha visto? ha raccontato quanto accaduto. L’uomo si trovava nell’appartamento di Lioce per sgomberarlo.

Dall’appartamento di Raffaele Lioce uscivano topi e insetti

L’ordine di sgombero dell’appartamento di via Mazzini, 42, dove Raffaele Lioce viveva da solo, era arrivato dopo l’interessamento al caso della trasmissione di Federica Sciarelli, a cui si erano disperatamente rivolti mercoledì 1° marzo 2023, sedici giorni prima del ritrovamento del cadavere, gli altri inquilini del palazzo. Almeno da dicembre 2022, infatti, non solo non avevano più notizie di Lioce, ma dalla casa dell’uomo, la cui porta era stata lasciata aperta, uscivano topi e insetti, oltre a un odore nauseabondo.

Il 2 marzo era stata emessa un’ordinanza commissariale all’amministratore di sostegno, l’avvocato Marcello Sacco, per bonificare la casa di Lioce, perché “c’è una situazione di pericolo per la salubrità pubblica”. La bonifica avrebbe dovuto concludersi entro cinque giorni.

“Sul corpo c’erano indumenti, giornali e altri rifiuti”

Il corpo di Raffaele Lioce è stato ritrovato il 17 marzo, quando gli operai della ditta incaricata sono entrati nell’appartamento per ripulirlo.

“Su di lui c’erano indumenti, giornali e altri rifiuti. Ero andato lì per sgomberare, non mi aspettavo di trovare un cadavere. Era in putrefazione, credo sia morto mesi prima“, ha detto l’uomo che ritrovato il corpo.

“Ora vogliamo stare in sicurezza, abbiamo insetti che ci entrano in casa e la porta è stata lasciata aperta come se nulla fosse successo lì dentro. Ci vuole una ditta specializzata che ci aiuti subito a sanificare l’area“, hanno chiesto ancora una volta i condomini.