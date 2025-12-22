Il Cremlino nega i negoziati trilaterali con Stati Uniti e Ucraina: le ultime notizie

Negli ultimi giorni, la possibile apertura di colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ha catturato l’attenzione internazionale. Tuttavia, il Cremlino ha prontamente smentito tali affermazioni, creando un clima di incertezza mentre i diplomatici si riuniscono a Miami per discutere soluzioni al conflitto in corso.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accennato a un’idea di negoziati trilaterali proposta dagli Stati Uniti, che rappresenterebbero il primo incontro diretto tra funzionari russi e ucraini dopo sei mesi.

Nonostante ciò, Zelensky ha manifestato scetticismo riguardo alla possibilità che un simile formato possa portare a risultati concreti.

La posizione del Cremlino

Yury Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino, ha dichiarato ai giornalisti che, al momento, non ci sono discussioni serie riguardo a questa iniziativa. Secondo Ushakov, non ci sono piani in atto per tali colloqui, e non ha avuto accesso a una nuova proposta statunitense per porre fine al conflitto, dopo incontri precedenti tra diplomatici americani, ucraini ed europei.

Il contesto dei colloqui

La situazione attuale è particolarmente delicata, poiché la guerra tra Russia e Ucraina si avvicina al suo quarto anno. L’ultimo incontro diretto tra i due paesi risale a luglio, quando si sono tenuti colloqui a Istanbul. Questi negoziati avevano portato a scambi di prigionieri ma avevano avuto scarso successo nel trovare una soluzione duratura al conflitto.

Nonostante la presenza di delegazioni russe ed europee a Miami segni un cambiamento rispetto ai precedenti tentativi di diplomazia, la forte sfiducia tra le due parti coinvolte fa sorgere dubbi sulla reale efficacia di tali incontri. Mosca ha sottolineato che l’inclusione di rappresentanti europei potrebbe complicare ulteriormente le trattative; tuttavia, il Cremlino ha dichiarato che il presidente Putin sarebbe disponibile a discutere direttamente con il presidente francese Emmanuel Macron. La reazione dell’ufficio di Macron, che ha accolto favorevolmente la proposta, suggerisce una certa apertura.

Attività militari recenti

In un contesto di dialogo incerto, Zelensky ha riportato sui social media che la Russia ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando circa 1.300 droni, quasi 1.200 bombe aeree guidate e nove missili contro l’Ucraina nell’ultima settimana. Le regioni meridionali, in particolare Odesa, sono state colpite in modo significativo, evidenziando l’intensificazione del conflitto sul campo.

Questa escalation delle attività militari non solo mette in discussione la possibilità di una risoluzione pacifica, ma mette anche in evidenza la drammatica situazione umanitaria che continua a deteriorarsi in Ucraina. Le speranze di una tregua duratura sembrano allontanarsi, mentre le parti continuano a prepararsi per eventuali sviluppi futuri.

La posizione del Cremlino chiarisce la complessità della situazione. Con le tensioni in aumento e i colloqui trilaterali ancora in discussione, il percorso verso la pace rimane incerto e irto di ostacoli.