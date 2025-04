Il decreto sicurezza: un provvedimento controverso

Il decreto sicurezza, un tema caldo nel panorama politico italiano, sta per affrontare un’importante verifica davanti alla Corte costituzionale. Questo provvedimento, che ha suscitato numerose critiche da parte di esperti e giuristi, è stato al centro di un acceso dibattito, soprattutto per le sue modalità di approvazione.

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha annunciato l’intenzione di sollevare un conflitto di attribuzione, sostenendo che le prerogative parlamentari siano state compromesse da un decreto d’urgenza.

Le critiche al governo e il ruolo del Parlamento

Magi ha evidenziato come il decreto sicurezza rappresenti un “copia e incolla” del disegno di legge già in esame al Senato. Secondo il segretario, il governo ha sottratto il provvedimento all’analisi parlamentare, un atto che mina la funzione legislativa del Parlamento. La rubrica del decreto e quella del disegno di legge sono identiche, con l’unica differenza dell’aggettivo “urgente”. Tuttavia, l’urgenza non è stata adeguatamente giustificata, come sostenuto da oltre 250 costituzionalisti che hanno firmato un appello contro il decreto.

Le mobilitazioni e il sostegno delle associazioni

Il dibattito ha preso una piega ancora più intensa con l’avvio di un digiuno a staffetta, promosso da diverse associazioni, tra cui Acli, Antigone e Cgil. Questa mobilitazione, che si protrarrà fino al 30 maggio, giorno di una manifestazione nazionale, ha già raccolto oltre 4 mila adesioni. Le associazioni chiedono una revisione del decreto, sottolineando l’importanza di rispettare le procedure parlamentari e le prerogative legislative.

Le dichiarazioni del ministro dell’Interno

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha giustificato l’adozione del decreto sicurezza con le “lungaggini del Parlamento”. Tuttavia, Magi ha ribattuto che il vero problema risiede nel fatto che il governo sta sottraendo potere al Parlamento, un’azione che potrebbe avere conseguenze significative per la democrazia italiana. Il ricorso alla Corte costituzionale chiede l’annullamento della delibera del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto, restituendo così la parola al Senato per riprendere l’esame del disegno di legge.