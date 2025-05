Un’edizione controversa

Quella di quest’anno è stata un’edizione del Grande Fratello che ha lasciato il segno, non solo per il numero di spettatori, ma anche per le polemiche che l’hanno accompagnata. Con l’uscita di scena di Jessica Morlacchi, vincitrice del reality, e la seconda classificata Helena Prestes, i riflettori si sono spostati sulle loro vite post-programma.

Mentre Jessica ha ripreso la sua carriera musicale e ha fatto la sua comparsa come opinionista in programmi televisivi, Helena sta vivendo un momento di felicità con il suo compagno Javier, sognando un futuro insieme.

Relazioni in evoluzione

Le relazioni tra i concorrenti hanno suscitato grande interesse. Shaila e Lorenzo, dopo una finale carica di emozioni, sembrano aver perso i contatti, nonostante i tentativi di riconciliazione da parte di Lorenzo. Shaila ha lanciato il suo brand di prodotti di bellezza, mentre Lorenzo si gode la compagnia degli amici conosciuti nel reality. Al contrario, Chiara e Alfonso stanno cercando di gestire la loro relazione a distanza, mentre Maria Vittoria e Tommaso sembrano più uniti che mai, viaggiando tra Roma e Siena.

Fandom e polemiche

Quest’edizione ha visto un coinvolgimento senza precedenti dei fandom, che hanno alimentato polemiche riguardo ai voti e alle raccolte fondi. Zeudi Di Palma, in particolare, ha attirato l’attenzione per il suo fandom internazionale, che ha persino raccolto oltre 50 mila euro per supportarla dopo la sua eliminazione. Tuttavia, la sua presenza nei media è stata ostacolata da timori di reazioni eccessive da parte dei suoi sostenitori, portando a un rifiuto di ospitarla in programmi come Verissimo.

Nuove storie d’amore

Tra le sorprese, Iago e Amanda hanno trovato l’amore dopo il programma, confermando la loro relazione. Anche Stefania Orlando ha rivelato di non essere più single, ma di voler procedere con cautela. Le ex concorrenti di “Non è La Rai” hanno ripreso le loro vite quotidiane, con Eleonora Cecere che lavora come vigilante al Colosseo e tensioni tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, culminate in un litigio in diretta.

Un futuro incerto

Il futuro degli ex concorrenti del Grande Fratello è un misto di opportunità e incertezze. Mentre alcuni cercano di costruire carriere nel mondo dello spettacolo, altri si concentrano su progetti personali e relazioni. La strada è lunga e piena di sfide, ma la notorietà acquisita nel reality continua a influenzare le loro vite, sia in positivo che in negativo.