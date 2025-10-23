Il Dibattito Finale tra Mamdani, Cuomo e Sliwa: Chi Vincera le Elezioni di New York?

La corsa per il sindaco di New York ha raggiunto il suo culmine con il dibattito finale tenutosi mercoledì presso il LaGuardia Community College nel distretto del Queens. I candidati, il Democratico Zohran Mamdani, l’ex governatore Andrew Cuomo e il Repubblicano Curtis Sliwa, hanno cercato di convincere gli elettori in vista della scadenza del 4 novembre.

Le strategie e le critiche dei candidati

Il dibattito ha messo in luce le posizioni e le critiche reciproche tra i candidati, evidenziando un approccio piuttosto prevedibile, incentrato su temi come l’occupazione, la giustizia sociale e le questioni legate all’immigrazione. Mamdani, forte della sua piattaforma incentrata sull’accessibilità e il supporto per i servizi pubblici, ha attaccato Cuomo, descrivendolo come un uomo disperato che sta perdendo il potere.

Le promesse di Mamdani

Mamdani ha ottenuto un consenso significativo durante le primarie di giugno, promettendo trasporti pubblici gratuiti, congelamento degli affitti e assistenza universale per la cura dei bambini. Queste proposte, finanziate in parte da un aumento delle tasse per i più abbienti, sono state messe in discussione da Cuomo, il quale ha dichiarato che tali iniziative richiederebbero il supporto legislativo statale e non sono realistiche.

Le ombre del passato e le accuse di molestie

Cuomo, già sotto pressione per le accuse di molestie sessuali che lo hanno costretto a dimettersi nel 2021, ha cercato di difendersi durante il dibattito. I suoi avversari hanno messo in discussione la sua credibilità. Mamdani ha evidenziato la presenza di una delle accusatrici, Charlotte Bennett, nel pubblico, chiedendo a Cuomo: “Cosa ha da dire alle 13 donne che ha molestato?”.

La risposta di Cuomo

Cuomo ha tentato di minimizzare la questione, affermando che i casi sono stati chiusi legalmente. Tuttavia, la sua difesa è stata percepita come fragile, in un contesto in cui molti richiedono responsabilità per le sue azioni passate. La tensione emersa durante il dibattito ha rivelato l’instabilità della sua posizione politica.

Il contesto politico e le influenze esterne

Un altro tema rilevante è stato il ruolo di Donald Trump nelle elezioni locali. La figura del presidente degli Stati Uniti ha influenzato il dibattito, con Cuomo che ha messo in guardia contro il rischio di un’eventuale vittoria di Mamdani. Secondo Cuomo, un simile esito potrebbe avvantaggiare l’agenda politica di Trump. “Se Mamdani vince, sarà come se Trump fosse il sindaco di New York”, ha dichiarato Cuomo.

Le posizioni su Palestina e Israele

Mamdani ha nuovamente difeso il suo sostegno ai diritti palestinesi, un tema controverso su cui Cuomo ha cercato di attaccarlo, accusandolo di antisemitismo. Tuttavia, Mamdani ha risposto con fermezza, dichiarando che il suo intento è quello di proteggere e celebrare tutte le comunità e ha criticato Cuomo per aver strumentalizzato la questione per fini politici.

La serata si è chiusa in un clima di forte tensione, con entrambi i candidati che cercavano di emergere come i leader più capaci e preparati per affrontare le sfide di New York. La campagna continua a intensificarsi, promettendo un finale avvincente per gli elettori il 4 novembre.