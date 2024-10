Su Fanpage.it Edoardo Tavassi ha commentato la reazione di Sonia Bruganelli dopo le critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. L’ex gieffino non le manda a dire alla concorrente.

Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli

L’ex concorrente del Grande Fratello, in gioco nel 2023, fu il destinatario di un durissimo attacco da parte dell’opinionista Sonia Bruganelli. A tal proposito, Tavassi ha colto l’occasione per tornare su alcune questioni del passato e accusare la concorrente.

“Quando ero io il concorrente, lei mi definì un ‘manipolatore, subdolo e senz’anima’”.

Tavassi evidenzia che Lucarelli non l’ha attaccata come persona o come madre, ma ha espresso un giudizio tecnico legato alla performance, cosa che Sonia non avrebbe fatto con lui ai tempi del GFVIP:

“Adesso lei sta male perché le hanno detto che è piccola sul palco? Fa ridere. Se ha reagito così per quello, non oso immaginare cosa avrebbe fatto se a giudicarla fosse stata la Sonia Bruganelli che ha giudicato me”.

Le mancate scuse di Sonia Bruganelli a Edoardo Tavassi

Il fratello di Guendalina, nel suo intervento, ha sottolineato che Sonia Bruganelli non si è mai scusata con lui, nemmeno dietro le quinte:

“Mai, nemmeno a telecamere spente,” afferma.

Recentemente, però, l’ex opinionista ha ammesso che, se potesse tornare indietro, cambierebbe alcuni toni ed atteggiamenti usati nella sua esperienza al Grande Fratello.