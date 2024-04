Sonia Bruganelli, attuale opinionista de L'Isola dei Famosi, ha replicato alla frecciatina dell'ex naufrago ed ex gieffino, Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha concesso una lunga intervista a Turchese Baracchi dove ha detto la sua sull’Isola dei Famosi e ha lanciato una pesante frecciata contro Sonia Bruganelli.

Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli

«Il mio naufrago preferito di questa edizione? Forse Edoardo di Masterchef. Lui mi sembra molto simpatico. Piace anche a Sonia? vabbè anche io le piacevo all’inizio. Dalle tempo Edoà, è un attimo che diventi un manipolatore subdolo».

La replica dell’opinionista Sonia Bruganelli sui social

In una diretta social in cui le è stato chiesto di commentare le parole dell’ex gieffino, ha replicato:

«Chi è Tavassi? Ah Tavassi che polemica ha fatto Tavassi? Non essendo obbligata a seguirlo come quando seguivo il Grande Fratello diciamo che le gesta di Edo Tavassi non mi giungono».