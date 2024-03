Sonia Bruganelli ha condiviso con i fan il risveglio dolcissimo accanto al nuovo ‘fidanzato’ Beppe. La foto ha emozionato i fan, soprattutto per lo sguardo vispo del maschietto che occupa il posto che un tempo è stato di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli: il risveglio con Beppe emoziona i fan

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è giunta al capolinea nell’estate 2023, dopo 26 anni insieme e la nascita di tre figli. I due, però, sono rimasti amici. “Un uomo moderno, libero, che mi ha insegnato la libertà. [..] Come ci si fa a separare da un’anima? Non si può. Ci sono tante coppie che si separano, ma che restano unite anche dopo, quando cambiano delle dinamiche. Siamo amicissimi, confidenti, vicini“, ha dichiarato Sonia a Vanity Fair. Negli ultimi tempi, la donna ha anche un nuovo ‘fidanzato’, Beppe.

Sonia Bruganelli: Beppe è il suo nuovo amore

E’ stata la stessa Bruganelli a condividere sui social il dolce risveglio accanto al suo Beppe. A didascalia di una foto che lo immortala sul letto, Sonia ha scritto:

“Buongiorno da Beppe che sta provando a diventare bravo, altrimenti…”.

Beppe, che si chiama così in onore di Vessiccchio, è il nuovo membro a quattro zampe della famiglia.

Sonia Bruganelli pronta per L’Isola dei Famosi

A parte il dolce risveglio con Beppe, le giornate di Sonia Bruganelli stanno per diventare più frenetiche del solito. A breve, infatti, debutterà all’Isola dei Famosi nei panni di opinionista. Come se la caverà? I fan non hanno alcun dubbio: benissimo.