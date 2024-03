A distanza di qualche mese dall’annuncio della fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha un nuovo amore. I fan non si aspettavano di vederlo con un ‘bolide’ di questo tipo.

Paolo Bonolis ha un nuovo amore

Il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è finito da mesi, per cui nessuno si stupirebbe se i due si fossero già rifatti una vita. Il conduttore di Avanti un Altro, che a giugno potrebbe ritrovarsi senza lavoro perché il suo contratto è in scadenza, ha un nuovo amore.

Paolo Bonolis: il nuovo amore è un “bolide”

Il nuovo amore di Paolo Bonolis non ha curve esplosive, almeno non nel senso con cui siamo abituati a parlare di forme. Il conduttore di Avanti un Altro ha perso la testa per un’automobile. Si tratta di una Rover blu metallizzata, una macchina dalle prestazioni elevate, che rispecchia alla perfezione il suo carattere.

Il futuro lavorativo di Paolo Bonolis

Tralasciando il nuovo amore, cosa si sa del futuro lavorativo di Paolo Bonolis? Il suo contratto con Mediaset scadrà a giugno 2024 e non è certo il rinnovo. Il Biscione vorrebbe ancora averlo in squadra, ma sembra che il conduttore abbia voglia di cambiare aria.