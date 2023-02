Il figlio di Pirlo aggredito in auto: "Ci hanno lanciato i sassi"

Il figlio di Andrea Pirlo è stato aggredito in auto: “Ci hanno lanciato i sassi”.

Momenti di paura per il giovane Nicolò che assieme ad un amico è stato fatto oggetto di lancio di pietre e sputi. Tutto è accaduto, da quanto raccontano i media che hanno ripreso il racconto del giovane, nella città di Torino. In quel luogo ed in quel frangente Nicolò Pirlo, figlio dell’ex calciatore Andrea, è stato brutalmente aggredito mentre si trovava in auto con un amico.

Il figlio di Pirlo aggredito in auto

E proprio Nicolò dopo quell’episodio di ingiustificata violenza ha voluto denunciare l’accaduto. Lo ha fatto con una storia Instagram che presto ha fatto il giro di tutti gli altri social: “È normale trovare in centro quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?”. Spiega poi Nicolò: “Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi”.

Quattro aggressori con cappuccio ed occhiali

“Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna”. Il filmato che descrive l’aggressione è decisamente eloquente: in esso si vede il giovane che racconta la dinamica dell’aggressione e che riprende il tutto con uno smartphone. Gli aggressori identificabili sono in quattro, probabilmente ragazzi, con il volto e la testa coperta da un cappuccio. La loro identificazione ad opera della polizia potrebbe essere difficoltosa proprio a causa dei volti travisati da cappucci ed occhiali scuri.