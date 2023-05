Arriva dalla provincia di Catania la vicenda di un figlio che guida senza patente e di un padre prova a corrompere i carabinieri: l’uomo è stato arrestato per istigazione dopo aver fugacemente offerto mille euro ai militari che contestavano il fatto con un gesto plateale ma di sicuro illegale. Il dato è che a Palagonia i carabinieri hanno sorpresp alla guida di un’auto un ragazzo di 18 anni recidivo nella guida senza patente negli ultimi due anni.

Figlio senza patente, padre istiga i carabinieri

A quel punto, secondo i media ed una velina dell’Arma, il padre “cerca di venire in suo aiuto, offrendo ai militari una mazzetta di banconote per più di 1.000 euro per far chiudere loro un occhio”. Ovviamente a quel punto è scattato l’arresto immediato con l’accusa di istigazione alla corruzione per quel 41enne con e denuncia a piede libero per il giovane.

La Toyota Yaris con tre giovani a bordo

Una vicenda surreale nel centro agrumicolo della Piana di Catania, con quelle Toyota Yaris con alla guida il diciottenne, in compagnia di due amici. I due avevano 16 e 19 anni e la vettura è stata fermata da militari dell’Arma per un controllo in viale della Resistenza. Quando è arrivato anche il padre del ragazzo l’uomo ha preso dei soldi e detto ai carabinieri: “Ti do 5 mila euro basta che mandi mio figlio e si finisce qui….”. Poi ha rimesso le banconote in tasca. Dopo la perquisizione personale i carabinieri hanno quantificato la somma delle banconote: erano 1.055 euro.