Guida senza patente, nei guai il rapper Random

Solo qualche anno fa cantava con successo di essere “un bravo ragazzo un po’ fuori di testa“, adesso però si è beccato una denuncia per guida senza patente, sostituzione di persona e false dichiarazioni. Ecco cosa è accaduto al rapper Random.

Scatta la denuncia per il rapper Random: alla guida senza patente, è stato tradito dai tanti tatuaggi

Non è la prima volta che Random viene trovato senza patente mentre è alla guida della sua Audi A1. Vista la recidiva però, gli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano hanno provveduto a denunciarlo.

Random infatti non avrebbe mai conseguito la patente. Al controllo stradale lo scorso venerdì 12 maggio ha finto di essere il fratello, a tradire il rapper però sono stati i tanti tatuaggi sul collo e sulle mani. Si è scoperto che Emanuele Caso – questo il nome del rapper – è sì il proprietario dell’automobile, ma non dispone della patente per poterla guidare.

Durante il controllo stradale il ragazzo ha continuato a ribadire di essere suo fratello, ma c’è voluto poco agli agenti per fare un rapido controllo sui social network per scoprire la reale identità di Random, osservando semplicemente i tatuaggi.

È stato inoltre appurato come Random abbia già ricevuto una sanzione da parte della Polizia locale di Riccione, comune in cui risiede ormai abitualmente, sempre per guida senza patente. All’epoca gli venne elevata una sanzione amministrativa che prevedeva il pagamento di 5.100 euro, che non ha mai effettuato.

Al termine di tutte le procedure, l’ex concorrente del Festival di Sanremo è stato denunciato a piede libero per sostituzione di persona, false dichiarazioni e guida senza patente reiterata, violazione, mentre l’Audi A1 è stata sequestrata.