Una bella storia arriva direttamente da Enna, dove un giovane con la sindrome di Down si è laureato in scienze motorie insieme alla madre. Il loro legame è speciale e lui è estremamente ambizioso, tanto da puntare già alla laurea magistrale.

Madre e figlio si laureano insieme: lui ha la sindrome di Down

La loro storia è stata raccontata dalla testata giornalistica 94018.it.

Lui si chiama Giovanni Trovato, ha 31 anni ed è laureato in scienze motorie. Il giovane ha la sindrome di Down ma questo per lui non è mai stato un ostacolo nella realizzazione dei propri sogni.

Prima di conseguire l’ambitissimo titolo, Giovanni si è diplomato alla ragioneria.

Nel frattempo, durante il tempo libero ha coltivato anche la passione per la musica.

Come sport pratica il karate, di cui è cintura nera. La sua ambizione è partecipare alle gare nazionali.

Adesso Giovanni Trovato punta alla laurea magistrale e vorrebbe prenderla insieme alla madre, la donna che lo ha sempre spronato e non gli ha mai fatto mancare nulla.

Proprio a mamma Antonella, Giovanni, ha dedicato la sua tesi di laurea scrivendo:

“Alla persona che mi ha permesso di concretizzare il mio sogno a colei che ha sempre creduto in me, alla mia super mamma, grande donna, grande professionista, ma soprattutto pilastro della mia vita, grazie mamma”.

Le parole della madre di Giovanni

Antonella Maccarone è la super mamma che non ha mai abbandonato Giovanni e ha fatto di tutto per permettergli di realizzare i suoi sogni. La donna ha raccontato la loro storia prima ai microfoni di ViviEnna.it:

“Ho lottato contro tutto e tutti affinché avesse una vita piena e quando ho capito che desiderava con tutto se stesso questa laurea, non ho potuto fare a meno di iscrivermi con lui, per sostenerlo e aiutarlo lungo il percorso di studi“.

Mamma Antonella, ha dedicato la sua testi di laurea al figlio e ha utilizzato queste parole: