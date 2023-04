Noah Matthews Matofsky è il primo attore con la sindrome di Down che reciterà in un film Disney: i dettagli

C’è una grande novità nel nuovo adattamento di Peter Pan per Disney+, che si intitola “Peter Pan & Wendy”. Nello specifico, per la prima volta nella storia dei film della Disney, in questo nuovo adattamento reciterà un giovane attore con la sindrome di Down, si tratta di Noah Matthews Matofsky.

Chi è Noah Matthews Matofsky? Tutto sul giovane attore

Noah Matthews Matofsky è un giovanissimo e talentuoso attore che ha la sindrome di Down e che a soli 15 anni, è già destinato ad entrare nella storia, sì perché è stato scelto per interpretare il ruolo di Slightly nel nuovo adattamento di Peter Pan realizzato per Disney+.

Come è stato scoperto il talentuoso Noah Matthews Matofsky?

Il talentuoso attore Noah Matthews Matofsky ha partecipato ai casting aperti dalla Disney tramite l’agenzia di talenti inclusiva Zebedee.

In particolare, l’attore ha inviato un video per partecipare all’audizione ed in seguito ha incontrato il famoso regista David Lowery. Ad accompagnare Noah Matthews Matofsky in questa straordinaria avventura, vista la sua giovane età, è stata la mamma, che di fatto è stata con lui dall’inizio alla fine.

L’esperienza vissuta sul set da Noah Matthews Matofsky e i suoi progetti futuri

Quella vissuta sul set di “Peter Pan & Wendy” è stata per Noah Matthews Matofsky un’esperienza davvero incredibile, ecco cos’ha raccontato a tal proposito l’attore, secondo quanto riportato da Sky Tg24:

“È stata un’esperienza straordinaria. Ho avuto la mia roulotte e mi sono fatto molti amici fantastici. Abbiamo imparato tutti a combattere con la spada, cosa che ho adorato. Avevo molte battute da imparare molto velocemente, ma è stato emozionante e mi sono davvero divertito”.

Tra i progetti futuri dell’attore c’è quello di andare a studiare recitazione al college e dunque anche quello di perfezionare il suo talento. Al contempo, Matofsky ha spiegato in alcune recenti interviste, che vorrebbe diventare un modello per tutte le persone che come lui sono affette da sindrome di Down e che vorrebbero intraprendere una carriera artistica.