Leonardo Lorini è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto martedì 16 aprile, in circonvallazione Oriani a Verona. Il papà, dopo aver provato a chiamarlo al telefono, lo ha geolocalizzato con Google e lo ha raggiunto in bicicletta: lo ha trovato senza vita sul ciglio della strada.

Verona, Leonardo Lorini ha perso la vita in un incidente stradale

Erano circa le 19:30 di martedì 16 aprile, Leonardo Lorini stava tornando a casa dal lavoro ma, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto Honda e ha urtato contro il marciapiede presente a sinisra della carreggiata, andando infine a sbattere contro un albero. Il personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica, ha cercato di rianimare il 23enne ma per lui non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Non rispondeva al papà che lo geolocalizza e lo trova morto

Il papà, dopo aver provato diverse volte a contattare il giovane, lo ha geolocalizzato con Google. A quel punto ha preso la bicicletta e si è precipitato sul posto: qui ha trovato il figlio senza vita, coperto sotto al lenzuolo bianco. L’uomo ha poi raccontato a L’Arena di Verona: “In famiglia utilizziamo la localizzazione di Google. È una comodità, una sicurezza. Leonardo sapeva che non l’avremmo mai utilizzata per controllarlo. L’altra sera sarebbe dovuto tornare per cena, ma il “pallino” che geolocalizza Leonardo ad un certo punto si è bloccato e non si è più mosso. Lo abbiamo chiamato ma il telefono squillava a vuoto“.

