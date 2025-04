Un progetto atteso da anni

Il progetto dello stadio della Roma, un tema che ha suscitato dibattiti e aspettative tra i tifosi e i cittadini romani, potrebbe finalmente vedere la luce. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rivelato che una presentazione ufficiale è attesa per il 21 aprile, giorno del Natale di Roma. Questa data, carica di significato simbolico, potrebbe segnare un passo decisivo per il futuro del club giallorosso e per la città stessa.

Rilievi archeologici e approvazioni necessarie

Attualmente, nell’area destinata allo stadio, sono in corso rilievi archeologici. Tuttavia, si prevede che la parte ‘visibile’ del progetto possa essere presentata, anche per verificare se le indicazioni fornite dall’Assemblea Capitolina nel maggio 2023 siano state rispettate. Questi paletti riguardano aspetti cruciali come i trasporti, i parcheggi e la sicurezza, in particolare per il vicino ospedale ‘Pertini’. L’Assemblea dovrà rivedere il progetto e approvarlo prima della Conferenza dei servizi decisoria, un passaggio fondamentale per garantire che tutte le normative siano seguite.

Un impianto all’avanguardia e sostenibile

Lo scorso luglio, i vertici della AS Roma avevano presentato un video del nuovo stadio in Campidoglio, suscitando l’entusiasmo del sindaco Gualtieri. Il primo cittadino ha descritto il progetto come uno dei più belli al mondo, con una Curva Sud che si distingue per dimensioni e caratteristiche. Gualtieri ha sottolineato l’importanza di un impianto che rispetti l’eredità storica di Roma e che sia ispirato a principi di sostenibilità ambientale. La visione di uno stadio che non solo serva come luogo di eventi sportivi, ma che si integri armoniosamente nel contesto urbano, è un obiettivo ambizioso ma necessario.

Un’attesa carica di speranza

La data del 21 aprile rappresenta non solo un’opportunità per presentare il progetto, ma anche un momento di riflessione per la città. I tifosi della Roma e i cittadini attendono con ansia di vedere come si concretizzerà questo sogno, che potrebbe trasformare il panorama calcistico e urbano di Roma. Gualtieri ha invitato tutti a pazientare, promettendo che presto ci saranno novità significative. La speranza è che questo progetto possa finalmente decollare, portando con sé benefici economici e sociali per la capitale.