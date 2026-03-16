Il gesto di Achille Lauro e l'aggiornamento sui feriti di Crans-Montana a Niguarda

Achille Lauro ha incontrato i giovani ricoverati a Niguarda dopo il rogo di Crans-Montana: aggiornamenti clinici, indagini e iniziative locali

La tragedia del rogo al locale Le Constellation di Crans-Montana continua a produrre effetti sul piano umano, sanitario e giudiziario. Tra i gesti di vicinanza rivolti alle vittime e ai sopravvissuti c’è stata la visita del cantante Achille Lauro all’ospedale Niguarda di Milano, richiesta dai giovani ricoverati dopo l’esibizione dell’artista a Sanremo, dove aveva dedicato loro la canzone “Perdutamente”. L’incontro, documentato anche sui social dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, è stato descritto come un momento di conforto per chi sta affrontando percorsi di cura e di elaborazione del lutto.

La visita di Achille Lauro: musica e conforto in corsia

Secondo le ricostruzioni, la presenza di Achille Lauro è stata voluta dai ragazzi ancora ricoverati, che dopo l’omaggio a Sanremo avevano espresso il desiderio di conoscerlo. L’assessore Guido Bertolaso ha pubblicato una foto dell’incontro, sottolineando la delicatezza e la disponibilità dell’artista nel rivolgersi sia ai giovani pazienti sia ad alcuni familiari. Questo tipo di iniziative mette in luce il ruolo della solidarietà pubblica come elemento di sostegno psicologico: la musica e la vicinanza personale possono contribuire a ridurre la solitudine e l’angoscia che accompagnano le fasi di degenza e recupero.

Organizzazione e persone coinvolte

L’organizzazione dell’incontro è stata resa possibile anche grazie al contributo di figure del mondo dello spettacolo; Carlo Conti è stato ringraziato pubblicamente da Bertolaso per l’aiuto fornito. In ospedale erano presenti diversi operatori sanitari, a testimonianza della necessità di coniugare gesti di affetto con la sicurezza clinica e la privacy dei pazienti. La presenza di rappresentanti istituzionali, artisti e personale medico ha trasformato la visita in un momento di condivisione organizzata e protetta, pensata per rispettare il percorso terapeutico dei ricoverati.

Condizioni dei ricoverati e prospettive di dimissione

Il punto sulle terapie e sulle dimissioni è stato fornito dallo stesso assessore Guido Bertolaso: a Niguarda, al momento, risultano ancora ricoverati cinque pazienti provenienti dall’incendio. Bertolaso ha precisato che la maggior parte dei giovani feriti è già tornata a casa e che alcuni rientrano in ospedale soltanto per medicazioni periodiche; diversi ragazzi hanno ripreso la frequenza scolastica. La notizia più incoraggiante è che due dei cinque ricoverati potrebbero essere dimessi nella prossima settimana, secondo quanto comunicato dall’assessore, permettendo a molte famiglie di trascorrere le prossime festività insieme ai propri cari.

Numeri, recupero e servizi di supporto

Il bilancio dell’incendio resta drammatico: l’evento ha causato la morte di 41 persone e oltre 100 feriti, numeri che continuano a pesare sulla comunità coinvolta. Le strutture ospedaliere e i servizi territoriali sono impegnati non solo nelle cure fisiche ma anche nell’offerta di supporto psicologico e riabilitativo. L’attenzione mediatica e istituzionale si concentra ora sulla continuità delle cure, sulla pianificazione delle dimissioni e sul reinserimento dei giovani sopravvissuti nelle loro routine quotidiane, con particolare attenzione a follow-up e visite di controllo.

L’inchiesta e le ripercussioni politiche

Sul fronte giudiziario, emergono sviluppi importanti: lunedì 9 marzo 2026 il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati insieme ad altre quattro persone nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio che ha colpito la locale discoteca. Le imputazioni menzionate comprendono ipotesi di lesioni personali per negligenza, messa in pericolo della vita altrui con dolo diretto e reati legati alla normativa antincendio. Le indagini cercano di ricostruire dinamiche come l’uso di candele, la presenza di una sola via di fuga e l’effetto tappo che avrebbe aggravato le conseguenze.

Cooperazione internazionale e fasi successive

Gli accertamenti coinvolgono autorità svizzere e, per questioni di cooperazione giudiziaria, potrebbero portare a sviluppi nei rapporti investigativi con le procure italiane nel corso delle prossime settimane. L’attenzione pubblica e politica si concentra ora sulla ricerca di responsabilità e sulla prevenzione di simili tragedie, mentre le famiglie delle vittime e i sopravvissuti seguono con apprensione l’evolversi delle indagini.

Milano nel frattempo si prepara anche al ricordo civile delle vittime originarie della città: il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una proposta che invita il sindaco a valutare l’intitolazione di un giardino pubblico a due giovani scomparsi – Chiara Costanzo e Achille Barosi – o, in alternativa, l’apposizione di una targa commemorativa. Tra iniziative di conforto come la visita di Achille Lauro, aggiornamenti clinici e sviluppi giudiziari, la vicenda resta al centro dell’attenzione, richiedendo un equilibrio tra memoria, assistenza alle vittime e ricerca di verità.