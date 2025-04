Un caso irrisolto dal 1996

L’omicidio di Nadia Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari, continua a suscitare interesse e mistero. La giovane segretaria del commercialista Marco Soracco è stata uccisa nel suo studio, un delitto che ha lasciato la comunità locale scossa e senza risposte. Oggi, durante il processo contro Annalucia Cecere, accusata dell’omicidio, sono emerse nuove rivelazioni che potrebbero cambiare le sorti del caso.

Le dichiarazioni del fratello dell’imputata

Durante l’udienza, Maurizio Cecere, fratello di Annalucia, ha rilasciato dichiarazioni che sembrano avvalorare l’ipotesi dell’accusa. “Mia sorella può avere ucciso. Se viene contraddetta diventa di una cattiveria impressionante”, ha affermato, suggerendo che un possibile raptus di gelosia potrebbe aver spinto Annalucia a commettere l’omicidio. Le sue parole, pronunciate con una certa riluttanza, pongono interrogativi sulla stabilità emotiva dell’imputata.

Testimonianze chiave e prove perdute

Un altro testimone, Adelmo Roda, ex fidanzato di Annalucia, ha descritto la sua ex compagna come una persona possessiva e gelosa, capace di reazioni esplosive. Roda ha rivelato che, nonostante la loro relazione fosse finita prima dell’omicidio, Annalucia continuava a cercarlo per discutere del loro passato. Inoltre, è emerso che un bottone, considerato una prova cruciale, è andato perduto. Questo bottone, secondo l’accusa, sarebbe stato trovato sulla scena del crimine e potrebbe collegare Annalucia all’omicidio.

Le implicazioni delle nuove prove

La testimonianza di un collezionista, Stefano Cannara, ha confermato che il bottone trovato sotto il corpo di Nadia era compatibile con quelli presenti a casa di Annalucia. Tuttavia, Cannara ha anche sottolineato che tali bottoni erano comuni, il che complica ulteriormente la situazione. Le nuove rivelazioni potrebbero influenzare l’andamento del processo, portando a una rivalutazione delle prove e delle testimonianze già presentate.

Un caso che continua a far discutere

Il processo per l’omicidio di Nadia Cella si preannuncia complesso e ricco di colpi di scena. Con ogni udienza emergono nuovi dettagli che potrebbero finalmente portare a una risoluzione di questo giallo che dura da oltre vent’anni. La comunità di Chiavari attende con ansia l’esito di un caso che ha segnato profondamente la sua storia.