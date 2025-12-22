Il Giappone Riattiva la Centrale Nucleare Kashiwazaki-Kariwa: Cosa Significa per il Futuro Energetico?

Il Giappone ha recentemente annunciato la ripresa delle operazioni della centrale nucleare Kashiwazaki-Kariwa, la più grande del pianeta. Questo sviluppo rappresenta un’importante tappa nel tentativo del paese di rivitalizzare il proprio programma nucleare, bloccato dopo il disastro di Fukushima nel 2011. Nonostante il via libera da parte del governo locale di Niigata, la decisione ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini, molti dei quali esprimono preoccupazioni per la sicurezza.

Il contesto della riattivazione

La centrale nucleare Kashiwazaki-Kariwa, situata a circa 220 chilometri a nord-ovest di Tokyo, era stata chiusa a seguito dei gravi eventi sismici e dell’alluvione che hanno colpito il Giappone nel 2011. Da allora, il paese ha spento 54 reattori nucleari, riducendo drasticamente la sua capacità di generazione di energia. Tuttavia, la crescente necessità di energia e la dipendenza da combustibili fossili importati hanno indotto il governo a riconsiderare l’uso dell’energia nucleare.

Le motivazioni dietro il riavvio

Il nuovo primo ministro, Sanae Takaichi, ha sostenuto la riattivazione delle centrali nucleari per rafforzare la sicurezza energetica del Giappone. Attualmente, il paese dipende per oltre il 60% della sua energia da combustibili fossili. Questo fattore ha comportato una spesa annuale di circa 10,7 trilioni di yen per l’importazione di gas naturale liquefatto e carbone. La riattivazione della centrale potrebbe contribuire a migliorare la situazione, fornendo un incremento stimato dell’energia elettrica del 2% nell’area di Tokyo.

Divisioni nella comunità

Nonostante il sostegno politico, l’opinione pubblica rimane divisa. Durante una recente votazione dell’assemblea della prefettura di Niigata, numerosi membri hanno espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza della centrale, gestita da Tokyo Electric Power Co (TEPCO), già coinvolta nell’incidente di Fukushima. Circa il 60% dei residenti ha dichiarato di non sentirsi rassicurato dalle attuali condizioni di sicurezza.

Le voci dell’opposizione

Proteste si sono svolte in tutto il Giappone, con manifestanti che esprimevano il loro dissenso attraverso striscioni con scritte come No Nukes e Supporto Fukushima. Ayako Oga, attivista antinucleare e agricoltrice, ha partecipato attivamente alle manifestazioni. Fuggita da Fukushima nel 2011, Oga ha condiviso la sua esperienza, affermando: “Conosciamo da vicino il rischio di un incidente nucleare e non possiamo ignorarlo”. Questa testimonianza evidenzia le cicatrici emotive che il disastro ha lasciato in molte persone.

Il futuro dell’energia nucleare in Giappone

Le autorità giapponesi puntano a raddoppiare la quota di energia nucleare nel mix energetico nazionale, raggiungendo il 20% entro il 2040. La riattivazione della centrale di Kashiwazaki-Kariwa rappresenta un passo cruciale per conseguire questo obiettivo. Tuttavia, i leader locali, incluso il governatore di Niigata Hideyo Hanazumi, hanno espresso la speranza di un futuro in cui il Giappone non debba più dipendere da fonti energetiche che generano ansia tra la popolazione.

Il riavvio della centrale nucleare è una questione complessa, caratterizzata da tensioni tra la necessità di garantire un approvvigionamento energetico sicuro e le preoccupazioni legate alla salute e alla sicurezza dei residenti. Con il passare del tempo, il governo giapponese dovrà affrontare le paure della popolazione e costruire una fiducia duratura per il futuro dell’energia nucleare.