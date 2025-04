Il contesto della riorganizzazione sanitaria in Sardegna

La recente decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge sulla riorganizzazione sanitaria della Regione Sardegna ha sollevato un acceso dibattito politico. Questa legge, approvata il 7 marzo dalla maggioranza del campo largo, guidata dalla pentastellata Alessandra Todde, prevede il commissariamento dei vertici delle aziende sanitarie regionali.

La richiesta di impugnazione era stata avanzata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha evidenziato come la legge contrasti con i principi fondamentali di tutela della salute.

Le critiche alla legge regionale

Il governo ha espresso preoccupazione per la possibilità di una decadenza automatica dei vertici aziendali, un aspetto che è stato definito come un potenziale spoils system, criticato in passato dalla Corte Costituzionale. La presidente Todde ha risposto alle critiche sostenendo che le affermazioni del governo sono più politiche che giuridiche, distorcendo la ratio della norma. Questo scontro ha evidenziato le fratture all’interno della coalizione, con il Partito Democratico che ha disertato la riunione di Giunta in cui si discutevano le nomine dei commissari.

Tensioni all’interno della coalizione

Le tensioni non si limitano alla sola legge sanitaria. La governatrice Todde ha convocato un incontro con i capigruppo di maggioranza e gli assessori per discutere del disegno di legge delega del governo sul nucleare. Tuttavia, con l’impugnazione della legge sanitaria, l’incontro potrebbe trasformarsi in un confronto diretto sulle problematiche sanitarie, un tema che ha già suscitato preoccupazioni tra i partiti del centrosinistra. Le richieste di maggiore condivisione e di un vertice chiarificatore si sono intensificate, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo all’interno della coalizione.

Le prospettive future per la sanità in Sardegna

La situazione attuale pone interrogativi sul futuro della sanità in Sardegna e sulla capacità della coalizione di trovare un terreno comune. Mentre il governo centrale continua a monitorare le scelte regionali, le pressioni politiche interne potrebbero influenzare le decisioni future. La questione della sanità rimane un tema caldo, e la capacità della presidente Todde di gestire le tensioni interne sarà cruciale per il suo operato e per la stabilità della maggioranza.