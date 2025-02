Un inizio scoppiettante

La 35esima puntata del Grande Fratello ha preso il via con il conduttore Alfonso Signorini che ha definito il programma “il più folle” di sempre. La serata si è aperta con un focus su Helena Prestes, la quale non è riuscita a conquistare un posto in finale, lasciando spazio a Jessica Morlacchi. Questo esito ha scatenato un acceso dibattito tra i telespettatori, molti dei quali hanno chiesto alla produzione di intervenire per evitare che i fandom influenzino i risultati delle votazioni. Signorini, visibilmente infuriato, ha difeso Helena attaccando Chiara Cainelli e Beatrice Luzzi, creando un clima di tensione che ha caratterizzato l’intera puntata.

Contrasti e alleanze

La puntata ha visto anche un confronto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, con il conduttore che ha espresso la sua opinione sugli atteggiamenti di Lorenzo, definendoli violenti. La tensione è aumentata quando Helena ha avuto un acceso scambio di opinioni con Zeudi Di Palma, la quale ha cercato di attaccare la modella brasiliana. Helena ha risposto con fermezza, sottolineando le contraddizioni di Zeudi e mettendo in discussione la sua autenticità. Questo scontro ha messo in evidenza le dinamiche complesse all’interno della casa, dove le alleanze si formano e si rompono rapidamente.

Rivelazioni e colpi di scena

Nel corso della serata, Javier Martinez ha confermato il suo crescente interesse per Helena, mentre Beatrice Luzzi ha insinuato che ci sia una competizione tra Helena e Zeudi per l’affetto di Javier. La situazione si è ulteriormente complicata quando Zeudi ha rivelato di identificarsi come bisessuale, suscitando sorpresa tra i concorrenti. Signorini ha cercato di approfondire il tema, mandando in onda una clip in cui Zeudi parlava della sua attrazione per gli uomini. Questo momento ha acceso il dibattito tra i concorrenti, con molti fan che hanno chiesto di vedere ulteriori clip che evidenziano le contraddizioni di Zeudi.

Eliminazioni e nuove sfide

La tensione è culminata con l’eliminazione di Amanda Lecciso, che ha ricevuto solo il 9.75% dei voti. Questo risultato ha evidenziato come le fanbase si siano unite per contrastare Helena e il suo gruppo. Signorini ha poi annunciato un gioco per determinare il primo concorrente da inviare al televoto, rivelando anche la data della finale. La serata si è conclusa con un momento di leggerezza, in cui i concorrenti hanno partecipato a un gioco musicale, ma le tensioni rimangono palpabili mentre ci si avvicina alla finale.