Un’interrogazione che scuote il mondo del calcio

Durante un’udienza a porte chiuse, Luca Lucci, ex leader della curva Sud del Milan, ha rivelato dettagli inquietanti riguardo ai suoi rapporti con il club rossonero. Incarcerato da settembre per associazione a delinquere, Lucci ha cercato di difendersi dalle accuse di violenza e affari illeciti, affermando di aver avuto rapporti con i dirigenti del Milan, inclusi i presidenti del passato. “Ho avuto rapporti con tutti i presidenti del Milan”, ha dichiarato, sottolineando la sua lunga storia di interazioni con il club.

Il Milan come parte lesa

Le sue affermazioni hanno sollevato interrogativi sul ruolo del Milan in questa vicenda. Lucci ha messo in discussione la posizione del club, che si è dichiarato parte lesa nel processo. “Il Milan sa benissimo di anni di rapporti con tutto il direttivo, con me”, ha affermato, insinuando che la dirigenza fosse a conoscenza delle dinamiche all’interno della curva. Questa testimonianza potrebbe avere ripercussioni significative, non solo per Lucci, ma anche per l’immagine del club.

Un passato controverso

La vita di Lucci è segnata da eventi controversi, tra cui un tentato omicidio legato a conflitti interni tra ultras. Ha ammesso di aver spacciato droga in passato, ma ha cercato di separare queste attività dalla sua gestione della curva. “Gestire una curva non è così semplice”, ha detto, evidenziando le complessità e le responsabilità che comporta. La sua testimonianza offre uno sguardo raro e inquietante su come gli ultras interagiscono con le istituzioni calcistiche e le forze dell’ordine.

Rapporti con le forze dell’ordine

Lucci ha anche parlato del suo rapporto con le forze dell’ordine, descrivendolo come “quotidiano”. Ha rivelato che, in occasione di partite calde, si organizzano insieme per garantire la sicurezza. Questo aspetto della sua testimonianza mette in luce la complessità delle relazioni tra ultras, club e autorità, suggerendo che ci siano dinamiche più profonde e intricate di quanto si possa immaginare.

Il merchandising e le coreografie

Infine, Lucci ha discusso degli aspetti economici legati alla curva, affermando che non si occupano di bagarinaggio, ma si dedicano al merchandising, vendendo articoli come magliette e sciarpe. Ha anche menzionato una coreografia costosa realizzata per Berlusconi, evidenziando l’impatto culturale e sociale che gli ultras hanno all’interno del mondo del calcio. Le sue parole pongono interrogativi su come il tifo organizzato possa influenzare non solo le partite, ma anche la gestione economica del club.