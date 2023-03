Il mare prende altre vite, due naufragi di migranti in area Sar Maltese: almeno 7 morti

Il Mare Mediterraneo prende altre vite, due naufragi di migranti in area Sar Maltese: almeno 7 morti mentre in Italia Lampedusa è al collasso e 40 migranti provenienti da Sfax sono arrivati in un barchino di ferro. Mentre nell’isola girgentina proseguono con impressionante cadenza gli sbarchi di migranti in acque Sar di Malta si è consumata l’ennesima tragedia.

Due naufragi in area Sar maltese e 7 morti

In Sicilia e nelle ultime 24 ore gli arrivi hanno registrato un nuovo picco con oltre 2mila profughi. Dopo i 43 sbarchi di venerdì, per un totale di 1.778 persone, erano andati a fare massa i 267 migranti arrivati nella notte su sei barchini. Erano stati soccorsi dalla Ong Louise Michel e dalle motovedette di capitaneria e guardia di finanza. Imbriacola è spaventosamente al di sopra del limite di capienza 1.831 ospiti. Ma la tragedia stavolta è stata in area Sar maltese, dove sono naufragati due barchini con a bordo alcuni migranti subsahariani: sono almeno 7 i morti.

Un natante di ferro per sfidare il mare

Intanto e nel corso della notte fra sabato ed oggi la Ong Louise Michel ha agganciato, al largo delle isole Pelagie due imbarcazioni alla deriva con a bordo in totale 78 migranti. Sono tutti originari di Guinea, Burkina Faso, Costa d’Avorio e Mali. La motovedetta V1102 delle Fiamme Gialle ha invece soccorso 40 migranti, tra cui 8 donne e 3 minori: costoro addirittura erano su un natante di ferro di 7 metri salpato da Sfax in Tunisia. Sono oltre 40 i migranti trovati sull’Isola dei Conigli ma non vi sarebbe alcuna traccia del natante che li ha condotti lì.