Il messaggio di pace del patriarca russo Kirill per la Pasqua è spiazzante

Non era del tutto inaspettato ma le sue esternazioni del passato rendevano quanto meno dubitativo che sui quei temi lui ci tornasse e che lo facesse in modo ecumenico: invece il messaggio di pace del patriarca russo Kirill per la Pasqua è proprio di pace, pace per tutti quanti i contendenti.

Messaggio di pace del patriarca russo Kirill

Dopo aver inaugurato la fase iniziale della guerra di Mosca e Kiev con una serie di esternazioni non decisamente pacifiche e molto legate al sovranismo russo di Vladimir Putin Kirill ha stupito un po’ tutti. E ha detto: “Nella festa di Pasqua le nostre preghiere speciali vanno a Dio per coloro che si trovano nella zona di guerra“. Queste sono le praole esatte che ha pronunciato il patriarca di Mosca Kirill.

L’auspicio a quei “popoli fratelli”

Poi però il meglio del suo intervento: il patriarca ha espresso l’auspicio che ai “popoli fratelli” di Russia, Ucraina e Bielorussia sia donata una pace duratura. E ha detto ancora: “Qualunque cosa accada in un mondo mutevole, a volte tumultuoso e pieno di conflitti, o quali difficoltà o avversità possano capitarci, noi sappiamo, crediamo e predichiamo la gioia pasquale del nostro Salvatore risorto rimane immutabile e vincente“. Al di là della prammatica religiosa sembra che anche uno degli uomini più vicini allo “zar”, dopo il capo della Wagner, stia spingendo Putin ad “accontentarsi” ed a lavorare per la pace.