Il Milan trionfa nel derby di Milano: Pulisic e Maignan protagonisti decisivi

Il grande atteso derby di Milano si è svolto ieri sera a San Siro, dove il Milan ha avuto la meglio sull’Inter con un punteggio di 1-0. Questo risultato segna una vittoria importante nella rivalità cittadina e proietta i rossoneri al secondo posto nella Serie A, a soli due punti dalla Roma capolista.

Il match ha visto il ritorno di Max Allegri sulla panchina del Milan, il quale ha ottenuto subito un successo significativo.

Il protagonista indiscusso della serata è stato Christian Pulisic, che ha sbloccato la situazione con un gol decisivo, mentre il portiere Mike Maignan ha compiuto un intervento fondamentale parando un rigore calciato da Calhanoglu.

I fatti

Il primo tempo ha visto un’Inter decisamente propositiva, con il Milan costretto a difendersi. Dopo meno di cinque minuti, Thuram ha già sfiorato il gol con un colpo di testa, ma Maignan ha risposto con prontezza. Nonostante la pressione dei nerazzurri, il Milan ha cercato di riorganizzarsi e rispondere con rapide ripartenze, affidandosi alla velocità di Pulisic e Leao.

Nel corso della prima frazione, l’Inter ha continuato a dominare il gioco, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni. Un colpo di testa di Acerbi ha colpito l’incrocio dei pali, e un tiro di Calhanoglu da fuori area è andato a lato. Il Milan, sempre in difficoltà, ha chiuso il primo tempo con un tiro da fuori di Pulisic che ha sfiorato il gol.

Il secondo tempo e il gol decisivo

Il secondo tempo ha visto un cambio di marcia per i rossoneri. Al 54′ minuto, Pulisic ha segnato il gol che ha cambiato le sorti del match, approfittando di un errore del portiere avversario Sommer e ribadendo in rete un tiro respinto. Questa rete ha galvanizzato il Milan, mentre l’Inter ha dovuto reagire per non farsi sorprendere ulteriormente.

Il tecnico Chivu ha tentato di riorganizzare la sua squadra, inserendo forze fresche come Bonny al posto di Lautaro, ma il Milan ha mantenuto il controllo del gioco. L’Inter ha avuto una grande opportunità per pareggiare quando l’arbitro ha assegnato un rigore per un fallo di Pavlovic su Thuram. Maignan, però, si è dimostrato un muro, neutralizzando il tiro di Calhanoglu.

Le conseguenze della vittoria

Con questo risultato, il Milan si trova ora al secondo posto della classifica, a pari punti con il Napoli, mentre l’Inter scivola al quarto posto, condividendo il punteggio con il Bologna. La Roma, nel frattempo, osserva soddisfatta dall’alto della classifica, ora distante solo due punti dai rossoneri.

La prossima settimana, l’Inter sarà impegnata in trasferta contro il Pisa, mentre il Milan affronterà la Lazio a San Siro. Entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza di questi incontri per mantenere viva la corsa verso le posizioni di vertice della Serie A.

Questo derby ha rafforzato la posizione del Milan in campionato e ha confermato la solidità della squadra e le capacità del suo allenatore Allegri, che con questa vittoria ha dimostrato di aver ritrovato la giusta chimica con i suoi giocatori. La strada è lunga, ma il Milan ha dimostrato di avere il carattere per affrontare le sfide future con determinazione.