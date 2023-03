Il ministero della Salute ritira alcuni tramezzini a causa del batterio listeria

A causa della possibile presenza del batterio listeria, alcuni lotti dei tramezzini Paninochef sono stati ritirati dal mercato da parte del ministero della Salute. Il ritiro è avvenuto su tutto il territorio nazionale.

Quali sono i lotti di tramezzini a rischio listeria?

Come si legge nel comunicato del ministero, datato 23 marzo 2023, le confezioni ritirate riguardano i prodotti Focazzino Texano e Texano. I lotti coinvolti sono il n. 69 con TMC 04/04/2023, il n. 70 con TMC 05/04/2023, il n. 74 con TMC 09/04/2023 e il n. 75 con TMC 10/04/2023 delle confezioni da 80 e 160 g in busta sottovuoto, prodotti da Bertolini Group Srl, con sede a Portogruaro (Venezia) in viale Treviso, 6.

Il ritiro è avvenuto a titolo precauzionale

Secondo la nota del ministero della Salute, il ritiro è avvenuto “a titolo precauzionale per possibile contaminazione (listeria monocitogenes) dovuta a uno dei componenti del prodotto (sfilacci di equino), come segnalato dal fornitore per la preparazione del prodotto finito”.

Sempre a titolo precauzionale, il presidente dello Sportello dei diritti Giovanni D’Agata raccomanda di portare i prodotti già acquistati dei lotti segnalati al punto vendita dell’acquisto per un rimborso o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell’Asl locale.

