La scomparsa di Andrea Prospero

Il , Andrea Prospero, un giovane studente di informatica di 19 anni, scompare nel centro di Perugia, dove risiedeva in un ostello. Originario di Lanciano, il ragazzo era noto per la sua passione per la tecnologia e gli studi universitari. Le ricerche avviate dalle autorità, che hanno incluso l’uso di droni e sistemi di geolocalizzazione, non hanno portato a risultati immediati. La sua foto è stata diffusa per aiutare nelle ricerche, ma il suo cellulare risultava inattivo.

Il ritrovamento del corpo e le indagini

Il 29 gennaio, il corpo di Andrea viene rinvenuto in un appartamento affittato da poco. Le prime indagini escludono l’ipotesi di omicidio, ma la situazione si complica con l’emergere di dettagli inquietanti. Nella stanza vengono trovati diversi farmaci, un computer e numerosi telefoni cellulari, sollevando interrogativi sulla vita del giovane e sulle sue relazioni. La procura apre un fascicolo, ma senza ipotesi di reato, mentre il procuratore Raffaele Cantone chiarisce che non ci sono elementi per ipotizzare un omicidio.

Le reazioni della famiglia e le ipotesi

Il padre di Andrea, Michele Prospero, esprime il suo dolore e la sua incredulità, rifiutando l’idea che il figlio possa essersi suicidato. Le sue parole rivelano un profondo senso di smarrimento: “Vi prego, ditemi chi era mio figlio”. La famiglia non ha mai creduto alla versione ufficiale e sospetta che Andrea possa essere stato coinvolto in un giro pericoloso. Le indagini si concentrano su due giovani, uno dei quali è stato arrestato per istigazione al suicidio e l’altro indagato per cessione di oppiacei. Questi sviluppi alimentano ulteriormente il mistero attorno alla morte di Andrea.

Un caso che solleva interrogativi

La morte di Andrea Prospero non è solo un tragico evento, ma un caso che solleva interrogativi su temi più ampi, come la salute mentale dei giovani e l’uso di sostanze. La presenza di numerosi telefoni e sim nella stanza del ragazzo suggerisce una vita complessa e forse pericolosa. Le autorità continuano a indagare, cercando di fare luce su un caso che ha scosso non solo la comunità di Perugia, ma anche l’opinione pubblica. La verità sulla morte di Andrea è ancora avvolta nel mistero, e la sua famiglia continua a cercare risposte.