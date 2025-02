Il museo Leonardo3 a Milano: un patrimonio a rischio chiusura

Un tesoro culturale in pericolo

Situato a pochi passi da piazza della Scala, il museo Leonardo3 rappresenta un’importante attrazione per turisti e appassionati d’arte. Con oltre 200 macchine interattive, ricostruzioni in 3D, dipinti e disegni, il museo offre un’esperienza immersiva nel mondo di Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni del Rinascimento. Tuttavia, la sua esistenza è ora minacciata da un contenzioso con il Comune di Milano, che ha deciso di non rinnovare il contratto d’affitto dopo 12 anni di attività. Questa decisione ha suscitato preoccupazione tra i visitatori e gli esperti del settore, che vedono nel museo un patrimonio culturale da preservare.

Le ragioni del contenzioso

Il motivo principale della controversia risiede nella gestione del contratto d’affitto. Il Comune ha espresso la volontà di rivedere le condizioni economiche, ma il museo ha ritenuto le nuove proposte inaccettabili. Nonostante gli appelli e le richieste di incontro con il sindaco Beppe Sala, finora non si è giunti a una soluzione. La situazione è ulteriormente complicata dalla crescente pressione economica che molti musei e istituzioni culturali stanno affrontando, specialmente in un periodo post-pandemia in cui il turismo è ancora in fase di recupero.

Il valore del museo per la città

Il museo Leonardo3 non è solo un luogo di esposizione, ma un centro di educazione e divulgazione culturale. Ogni anno, migliaia di visitatori, tra cui studenti e famiglie, si recano al museo per scoprire le meraviglie del genio vinciano. Le macchine interattive e le ricostruzioni in 3D permettono di esplorare le invenzioni e le opere di Leonardo in modo coinvolgente e didattico. La chiusura del museo rappresenterebbe una grave perdita per Milano, privando la città di un’importante risorsa culturale e turistica. La comunità locale e gli appassionati di arte stanno già mobilitando iniziative per salvaguardare il museo, sperando in un ripensamento da parte delle autorità comunali.