Il musicista di 'Balada', Gusttavo Lima, è a rischio di finire dietro le sbarre. Dal suo rifugio a Miami, proclama la sua innocenza. A cosa viene attribuito il suo presunto reato?

Il cantante brasiliano Gusttavo Lima è stato accusato di collaborare con un'organizzazione criminale legata al gioco d'azzardo e al riciclaggio di denaro, come parte dell'operazione di polizia chiamata Integrazione. La corte del Pernambuco ha emesso un ordine di custodia cautelare per Lima, che avrebbe aiutato due ricercati a fuggire dal Paese. Il giudice ha anche ordinato il sequestro del suo passaporto e il blocco dei suoi conti bancari. Lima si trova attualmente a Miami e dichiara la propria innocenza. Il suo avvocato ha definito l'emissione del mandato d'arresto "infondata" e "carente di basi legali".

La decisione di arresto fa parte dell’operazione di polizia chiamata Integrazione, che indaga su una supposta organizzazione criminale legata al gioco d’azzardo illegale e al riciclaggio di denaro.

Dalla fama mondiale alla minaccia dell’ergastolo. La corte brasiliana del Pernambuco ha emesso un ordine di custodia cautelare per Gusttavo Lima. La sua reclusione è stata decisa nel contesto dell’operazione Integrazione, che svolge indagini su un’organizzazione criminale presumibilmente coinvolta nel gioco d’azzardo illegale e nel riciclaggio di denaro. Lima, in particolare, è incolpato di aver aiutato due ricercati a lasciare il Paese.

Le accuse

Il giudice ha anche ordinato la confisca del passaporto e il blocco dei conti bancari del cantante. Nella sua decisione di arrestare Gusttavo Lima (vero nome Nivaldo Batista Lima), il giudice ha accolto la richiesta della polizia civile del Pernambuco e ha respinto le argomentazioni del procuratore che aveva suggerito misure cautelari alternative. In una parte del documento, si descrive una “collusione” del cantante 35enne “con i fuggitivi” e si evidenzia la sua “preoccupante mancanza di rispetto per il sistema giudiziario”.

Nel documento si chiarisce che il cantante si è recato in Grecia per festeggiare il suo compleanno con un volo privato, in compagnia dei ricercati José André da Rocha Neto – proprietario della casa di scommesse VaideBet – e sua moglie Aislla Rocha, che poi sono rimasti fuori dal Paese.

Da Miami, lui dichiara: «Sono innocente».

Il cantautore brasiliano Gustavo Lima, per cui le autorità dello stato brasiliano del Pernambuco hanno rilasciato un mandato d’arresto, ha comunicato che al momento si trova a Miami, negli USA. Tale informazione è stata verificata dal sito brasiliano Metrópoles, che l’ha contattato telefonicamente e lui ha affermato di essere “innocente”. “Mi trovo a Miami”, ha risposto Lima quando gli è stato domandato del suo luogo attuale. “Non ho commesso alcuna cattiva azione e non ci sono accuse contro di me. Questa ordinanza di incarcerazione verrà annullata, confido in Dio”, ha dichiarato il cantante, famoso in tutto il mondo dal 2012 grazie al suo brano ‘Balada’.

Attraverso un comunicato stampa, l’avvocato difensore di Gusttavo Lima ha preso parola, sottolineando che l’emissione del mandato d’arresto era “infondata” e “carente di basi legali”. L’artista conosciuto come Nivaldo Batista Lima è stato indagato in relazione all’operazione poliziesca denominata Integrazione, incentrata su una presunta rete criminale che organizza scommesse illegali e attività di riciclaggio di denaro.