Il No Vax Nicola Franzoni arrestato per l’assalto alla Cgil di Roma del 2021

Assieme ad altre 4 persone sottoposte a misure di cautela meno gravi il No Vax Nicola Franzoni è stato arrestato per l’assalto alla sede Cgil di Roma

Il No Vax Nicola Franzoni è stato arrestato per l’assalto alla Cgil di Roma del 2021, l’esponente della galassia movimentista è indagato per istigazione alla disobbedienza e violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Roma, oltre che per devastazione e saccheggio aggravato e poi violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata.

Franzoni arrestato per l’assalto alla Cgil

Sulla scorta di un carico presuntivo più robusto Franzoni è stato portato in carcere, mentre per altri quattro iscritti a registro dalla Procura di Piazzale Clodio sono scattate misure di cautela meno afflittive, fra cui spicca l’obbligo di presentazione per un simpatizzante del movimento di estrema destra Forza Nuova e appartenente al gruppo ultras juventino Antichi Valori, più la misura dell’obbligo di dimora per altri tre.

Su Facebook bandiera russa e la Z di Putin

Ancora misure di cautela dunque per il fascicolo avviato con le azioni contro Fiore, Castellino ed Aronica, quando venne messa in punta di azione penale “la determinazione di dirigersi nella direzione della sigla sindacale Cgil, sita in corso d’Italia a Roma nata già da Piazza del Popolo”. Sulla sua pagina Facebook Franzoni aveva messo in mostra recentemente una bandiera russa con la “Z” simbolo della guerra che Vladimir Putin sta portando all’Ucraina.