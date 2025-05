Un incontro significativo con i cardinali

Questa mattina, Papa Leone XIV ha avuto un incontro cruciale con i cardinali, durante il quale ha espresso la sua gratitudine per il supporto e la collaborazione ricevuti. “Voi, cari Cardinali, siete i più stretti collaboratori del Papa”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della comunità ecclesiale nel suo nuovo ministero.

La sua umiltà e il riconoscimento della responsabilità che comporta il suo ruolo sono stati evidenti, mentre ha affermato di contare sempre sull’aiuto del Signore e sulla vicinanza dei suoi confratelli.

Un messaggio di speranza e collegialità

Leone XIV ha richiamato l’eredità dei suoi predecessori, in particolare quella di Papa Francesco, evidenziando l’importanza di un servizio dedicato e di una vita sobria. “Raccogliamo questa preziosa eredità e riprendiamo il cammino, animati dalla stessa speranza che viene dalla fede”, ha affermato, invitando i cardinali a lavorare insieme per una Chiesa più collegiale e unita. Le parole del Papa risuonano come un invito a superare le divisioni e a costruire un futuro di dialogo e collaborazione.

Le prime impressioni sul pontificato

Il cardinale Désiré Tsarahazana ha condiviso le sue impressioni sull’incontro, affermando che il nuovo Papa ha ricevuto un forte sostegno, con più di 100 voti a favore. Questo consenso è un segnale chiaro della fiducia riposta in lui dai membri della Chiesa. Inoltre, il cardinale Pietro Parolin ha descritto la serenità e la determinazione di Leone XIV, sottolineando come queste qualità siano fondamentali per affrontare le sfide del mondo contemporaneo. La sua esperienza e il suo approccio equilibrato sono visti come risorse preziose per il ministero che gli è stato affidato.

Un futuro di impegni e celebrazioni

Il primo Regina Coeli presieduto da Leone XIV è atteso con grande interesse, così come la messa di inizio pontificato, che vedrà la partecipazione di migliaia di fedeli e leader mondiali. Questi eventi rappresentano non solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per il Papa di comunicare la sua visione e il suo messaggio di unità. La conferma provvisoria degli incarichi di Curia e la scelta di rimanere al Sant’Uffizio per ora, dimostrano un approccio cauto e riflessivo, mentre si prepara a guidare la Chiesa in un periodo di cambiamenti e sfide.