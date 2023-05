Il padre di Pamela Mastropietro trovato morto: non rispondeva al telefono da giorni

Una tragedia nella tragedia, tragedia figlia di un crimine orribile e dell’impossibilità di tollerare lo strazio che aveva innescato: Stefano, il padre di Pamela Mastropietro, è stato trovato morto: non rispondeva al telefono da giorni. Il genitore della 18enne ammazzata e smembrata a Macerata non dava notizie di sé da tempo ed amici e parenti stavano provando invano a rintracciarlo.

Il padre di Pamela Mastropietro trovato morto

Stefano era senza vita nel suo appartamento a Morena e i media spiegano che le forze dell’ordine lo hanno trovato riverso a terra nel salotto. La macabra scoperta è stata fatta dalla polizia del commissariato di Romanina, allertata dai familiari del 44enne. Secondo gli investigatori Stefano sarebbe stato colto da un malore ed avrebbe battuto la testa. Il decesso pare risalga a 4 o 5 giorni prima del ritrovamento ma per fornire elementi certi sarà necessaria una autopsia disposta dal magistrato. Sul corpo dell’uomo pare vi fossero macchie di sangue compatibili con una ferita accidentale dovuta al malore.

Il messaggio social di mamma Alessandra

E la mamma di Pamela, Alessandra Verni, ha scritto su Facebook: “Almeno tu ora puoi riabbracciarla. Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia“. Dai media, segnatamente da Fanpage, si apprende che lei e Stefano da tempo “non erano più una coppia, ma stavano portando avanti insieme la battaglia giudiziaria per la morte della loro unica figlia”. Pamela venne uccisa, violentata e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018. Il suo corpo smembrato è stato ritrovato all’interno di due trolley abbandonati in provincia di Macerata. Per quel crimine Innocent Oseghale era stato condannato in Appello all’ergastolo il 22 febbraio scorso.