Il particolare piccante non passa inosservato nella foto di Giulia De Lellis presa in ascensore.

Recentemente, Giulia De Lellis è diventata il fulcro del chiacchiericcio a causa della sua relazione con Tony Effe. Negli ultimi tempi, alcune persone si chiedono costantemente se la De Lellis e il rapper siano ancora una coppia, visto che non si vedono più foto condivise tra loro dal famoso litigio tra Tony Effe e Fedez. Altri, tuttavia, sono convinti che la loro storia d’amore prosegua senza intoppi, basandosi su alcuni specifici indizi presenti nelle foto che De Lellis ha pubblicato rintracciabili nella dimora di Tony Effe.

In tema di particolari, il mondo online è stato recentemente invaso da uno particolare piuttosto piccante apparso in una delle storie pubblicate da De Lellis sul suo profilo Instagram.

La foto con il particolare osé

Durante la disputa tra Fedez e Tony Effe, Giulia De Lellis ha cercato di mantenere una vita normale, allontanandosi dall’attenzione pubblica. Ora che la controversia tra i due rapper sembra essersi risolta, l’influencer è tornata sulle bocche di tutti. Ha pubblicato una foto su Instagram che ha attirato nettamente l’attenzione di tutti.

Mentre si trovava in un ascensore, ha deciso di scattare una foto per condividerla sui social media e tenere aggiornati i suoi follower sulla sua quotidianità. Ma non si è accorta che sulla porta di legno dell’ascensore, proprio dietro di lei, era stato graffiato un disegno rappresentante un organo genitale maschile.

Un pormenorico episodio ha divertito il web. Seemingly, parecchi seguaci della De Lellis dovrebbero aver dato l’allerta visto che, dopo poco, la influencer si è affrettata a postare un’altra foto focalizzandosi su un particolare piccante. Quasi come se volesse trasmettere, in perfetto mood De Lellis: “Me ne sono accorta ma speravo di farvi sorridere”.

Giulia De Lellis vs Belen: è la pace ritornata?

Riguardo alle dispute, un’altro conflitto molto discusso è stato indubbiamente quello tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Una circostanza che, specialmente di recente, sembra essersi risolta del tutto. Un primo indizio appeasante era già emerso con l’apparizione dell’influencer di Roma al matrimonio di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Negli ultimi tempi però, i fan delle due hanno notato altri aspetti che suggeriscono una riconciliazione. La showgirl argentina ha commentato favorevolmente l’avventura amorosa di Giulia De Lellis con il rapper Tony Effe, e in segno di risposta, Giulia ha recensito in maniera estremamente positiva uno dei prodotti di bellezza di Belen. Ma non si ferma qui, dal punto di vista professionale, l’argentina prenderà il posto di Giulia come conduttrice del programma “Amore alla prova” su Real Time.

Insomma, benché in passato le due fossero sempre in conflitto per varie ragioni (tra le quali sembra esserci anche Andrea Iannone, ex fidanzato di entrambe), ora sembra che l’ambiente sia decisamente più tranquillo.