Il pilota rivela che esiste sugli aerei una stanza segreta: il video su TikTok è virale

Gli aerei hanno una stanza che nessuno conosce. Lo ha rivelato un pilota in un contenuto diventato virale su TikTok.

Dormire su un aereo e trascorrerci diverse ore, specie quando si tratta di voli molto lunghi non è facile, non solo per i passeggeri, ma anche per i piloti. Eppure non molti sanno che, sull’Airbus 380 esiste uno spazio segreto e non accessibile ai passeggeri dove il pilota può riposare.

Questa stanza è stata mostrata su TikTok proprio da un pilota e il contenuto è diventato nel giro di poco tempo virale.

Pilota mostra su TikTok la stanza segreta sugli aerei

Si tratta di una stanzetta molto piccola al cui interno c’è un letto, una condizione certo che permette al pilota di riposare anche se molto frugale. “Sicuramente un po’ claustrofobico, ma quando sei esausto un letto è un letto”, è quanto scrive il pilota nel video.

Immediate le reazioni degli utenti che sono state però alquanto contrastanti.

Come hanno reagito gli utenti

Leggendo i commenti del video, molti dei quali riportati dalla testata estera The Independent, è possibile notare che le opinioni degli utenti, in questo senso si sono spaccate in due. C’è chi si chiede se se ci sia qualche pilota disposto a cedere il posto dietro al pagamento di una “tangente” anche solo per avere dello spazio extra per le gambe e chi addirittura si è detto entusiasta di questa soluzione.

Non sono mancati però anche i commenti negativi tanto che un’utente ha definito questa stanza segreta “claustrofobica”.