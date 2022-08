Da Ibiza l'influencer lancia la moda del gavettonemania. Vediamo di che si tratta.

Da Ibiza con il gavettone: Chiara Ferragni promuove una nuova moda quella del gavettone per l’appunto. Il suo video su TikTok, in pochissime ore è diventato virale: in cosa consiste questa nuova moda?

Chiara Ferragni, il gavettone su Tik Tok diventa una moda

L’imprenditrice digitale si fa buttare un secchio d’acqua in faccia. Nell’audio si sente Chiara che dice: “I’m thirsty, refreshing“, ossia “Ho sete, mi rinfresco“.

Così la Ferragni, mentre è in vacanza ad Ibiza in costume, occhiali scuri e una tazza tra le mani si fa volontariamente lanciare un gavettone.

LEGGI ANCHE >> Chiara Ferragni mostra un trikini sgambato e i social impazziscono.

La Ferragni in vacanza ad Ibiza

L’influencer, infatti, attualmente, è in vacanza con Fedez, i loro due piccoli, Leo e Vittoria, assieme a degli amici a Ibiza. Durante queste giornate di totale relax, la Ferragni ha deciso di concedersi alcuni momenti divertenti che ovviamente ha subito condiviso con i suoi followers.

Il gavettone di Chiara Ferragni diventerà virale?

Sono stati tantissimi i commenti che si sono susseguiti dopo la pubblicazione del video postato sui social: commenti ricchi di risate e approvazione nel vedere la Ferragni sciamannarsi.

E sicuramente dopo Chiara, saranno in milioni a ripetere il siparietto.