Proprio poco prima dell’inizio della Via Crucis, la sala stampa vaticana ha deciso di pubblicare un comunicato stampa. Da qui l’annuncio dell’assenza di Papa Francesco che invece i fedeli stavano già attendendo al Colosseo. La sedia bianca del Pontefice è quindi rimasta vuota. Una immagine che ha sicuramente colpito molto i presenti ed anche i fedeli che hanno seguito tutto tramite il televisore.

Spiegato il motivo

Come mai Papa Francesco non è stato presente alla Via Crucis di Roma? Ecco come è stato spiegato il motivo:

Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta.

Le mediazioni del Papa

Nonostante Papa Francesco fosse assente alla Via Crucis, il Pontefice ha scritto delle mediazioni che sono state poi lette durante tutto il percorso della croce, per le 14 stazioni in cui è stata portata da disabili, migranti, dal cardinale vicario e da altri religiosi presenti.