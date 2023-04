Nelle scorse ore è apparsa sulla seguitissima pagina Instagram @milanobelladadio la denuncia di una grave aggressione avvenuta ai danni di Matthia Pezzoni, il presidente di Comitato Sicurezza X Milano.

Matthia riconosciuto dalle borseggiatrici e aggredito in metropolitana

L’immagine apparsa su Instagram fa piuttosto impressione: il giovane attivista ha indosso una felpa e una giacca imbrattate con evidenti macchie di sangue.

Il ragazzo è stato colpito al volto e nello scatto social appare con la faccia tumefatta e un’evidente ferita all’occhio sinistro. Stando a quanto riporta Milanobelladadio, Pezzoni è rimasto in ospedale per 8 ore dopo essere stato attaccato, uscendo alle 4 del mattino di domenica 23 aprile.

Le ladre che hanno attaccato Matthia conoscevano molto bene il loro bersaglio, che spesso si è attivato per denunciare i furti che di recente sembrano essere diventati all’ordine del giorno nella metropolitana meneghina. Quando l’hanno riconosciuto avrebbero quindi inveito contro di lui, causandogli ferite e contusioni che stanno già scatenando grande indignazione nei commenti social di Milanobelladadio.

I nomi delle tre donne, che in diverse occasioni Pezzoni ha filmato nei suoi video per i social, sarebbero a quanto pare Tanja, Salomeja e Patrizia.

Nonostante siano state numerose le segnalazioni apparse sui social negli ultimi tempi, il tema dell’emergenza borseggi nella metropolitana di Milano (e, in generale, della sicurezza in città) è ancora aperto.

C’è infatti chi sostiene che quello che sta emergendo sui social non sia nient’altro che uno show mediatico, atto ad aizzare le folle in modo particolare contro i cittadini di etnia rom. A scagliarsi contro questa modalità di “denuncia” è stata di recente la consigliera comunale Monica Romano, che riguardo al tema ha dichiarato:

Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante. Punto”, ha scritto in un post su Facebook. “La smettano, sia quelli che realizzano i video, sia chi gestisce i canali Instagram che li rendono virali di spacciare la loro violenza per senso civico, perché senso civico non è.