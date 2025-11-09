Il presidente siriano al-Sharaa in visita negli Stati Uniti: nuove alleanze contro l'ISIL

Recentemente, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha fatto il suo arrivo negli Stati Uniti per una visita ufficiale che segna un punto di svolta nelle relazioni tra i due paesi. Questo incontro avviene in un contesto di tensioni e conflitti, ma anche di opportunità per un dialogo più profondo e significativo.

Al-Sharaa è sbarcato a Washington in un momento cruciale, poiché il governo siriano ha annunciato l’inizio di una grande operazione di sicurezza per combattere le cellule di ISIL presenti sul territorio.

La sua presenza nella capitale statunitense è vista come un tentativo di rafforzare la cooperazione internazionale contro il terrorismo e di ottenere supporto per i progetti di ricostruzione della Siria, devastata da anni di guerra civile.

Obiettivi della visita

Durante il suo soggiorno, al-Sharaa è atteso per un incontro con il presidente americano Donald Trump, dove si discuteranno questioni chiave relative alla sicurezza regionale e all’alleanza contro ISIL. Questo incontro è particolarmente significativo poiché rappresenta la prima visita di un presidente siriano negli Stati Uniti dalla indipendenza della Siria nel 1946.

Un nuovo inizio per la Siria

Al-Sharaa ha già avuto un incontro con Trump nel mese di maggio, a Riyadh, e ora, dopo essere stato rimosso dalla lista delle sanzioni terroristiche statunitensi, mira a stabilire relazioni più solide con Washington. I funzionari statunitensi, tra cui l’inviato per la Siria Tom Barrack, hanno espresso l’auspicio che al-Sharaa possa firmare un accordo per unirsi alla coalizione internazionale contro ISIL.

Inoltre, gli Stati Uniti stanno considerando l’installazione di una presenza militare in un airbase di Damasco per facilitare un accordo di sicurezza tra Siria e Israele, che potrebbe ulteriormente stabilizzare la regione. Questo approccio indica una nuova strategia diplomatica da parte di Washington, che mira a coinvolgere Damasco in un contesto più ampio di sicurezza regionale.

Le sfide della ricostruzione

Un altro punto cruciale per al-Sharaa è la necessità di aiuti finanziari per affrontare le enormi sfide legate alla ricostruzione del paese. La World Bank ha stimato che il costo per riportare la Siria a una condizione di normalità potrebbe superare i 216 miliardi di dollari, una cifra che rappresenta solo una stima conservativa. Al-Sharaa, quindi, si trova davanti a un compito difficile: attrarre investimenti e sostegni economici mentre cerca di mantenere la stabilità politica interna.

La lotta al terrorismo in corso

Parallelamente alla sua visita, le forze di sicurezza siriane hanno condotto operazioni significative contro le cellule di ISIL, con oltre 61 raid effettuati e 71 arresti in diverse province come Aleppo, Idlib e Homs. Queste azioni sono parte del piano del governo per garantire la sicurezza pubblica e combattere il terrorismo, un tema di grande rilevanza sia a livello nazionale che internazionale.

La campagna contro ISIL è fondamentale per il governo di al-Sharaa, il quale ha visto il suo gruppo, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), emergere come una forza significativa dopo la caduta di Bashar al-Assad. La rimozione di HTS dalla lista delle organizzazioni terroristiche da parte degli Stati Uniti rappresenta un passo importante verso un riconoscimento internazionale e una potenziale legittimazione politica.

Il viaggio di al-Sharaa negli Stati Uniti non è solo un momento simbolico, ma rappresenta anche un’opportunità concreta per la Siria di reintegrarsi nella comunità internazionale e di affrontare le sfide cruciali che si trova a dover affrontare in un periodo di transizione. Con la speranza di stabilire alleanze strategiche e raccogliere fondi per la ricostruzione, il presidente siriano si trova in un crocevia decisivo per il futuro del suo paese.