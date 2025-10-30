Il primo trapianto al mondo di arteria polmonare è avvenuto a Roma

Roma segna un traguardo storico nella medicina: all’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea è stato effettuato il primo trapianto di arteria polmonare al mondo in un contesto oncologico.

L’intervento ha coinvolto una paziente di oltre 70 anni affetta da una neoplasia che aveva invaso l’arteria polmonare sinistra, rendendo necessaria la rimozione completa del polmone omolaterale.

L’arteria sostitutiva, proveniente da un donatore e criopreservata presso una banca dei tessuti di Barcellona, ha permesso di preservare la funzionalità vascolare e garantire l’estirpazione radicale del tumore.

L’operazione, eseguita il 17 luglio, è stata resa possibile dall’intuizione delle giovani chirurche toraciche Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci, con il coordinamento di Erino A. Rendina, direttore della Chirurgia toracica del Sant’Andrea e preside della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza.

Il successo dell’intervento rappresenta un traguardo storico nella chirurgia toracica oncologica: mai prima d’ora era stata sostituita un’arteria polmonare in un paziente con tumore. Dopo settimane di controllo post-operatorio, come riportato dall’ANSA, la paziente avrebbe mostrato un decorso positivo e condizioni generali stabili, confermando l’efficacia della procedura.