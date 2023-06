Home > Askanews > Il principe Harry arriva in tribunale a Londra Il principe Harry arriva in tribunale a Londra

Milano, 6 giu. (askanews) – Il principe Harry è arrivato all’Alta Corte di Londra per testimoniare in un processo contro un tabloid accusato di aver violato i messaggi vocali. Si tratta della prima apparizione di un membro della famiglia reale alla sbarra in più di un secolo. Il 38enne duca di Sussex, che è stato accolto da decine di fotografi e troupe televisive, non ha rilasciato dichiarazioni. Alla prima udienza di lunedì un giudice aveva contestato all’avvocato del reale britannico l’assenza del duca nel primo giorno del processo da lui intentato insieme a vari vip contro un gruppo di giornali scandalistici.

